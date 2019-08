Il futuro del Pd: patto coi 5 Stelle o al voto subito? La parola ai militanti toscani

ALLA FESTA DELL'UNITÀ DI LIVORNO

Sì all'alleanza per scongiurare l'aumento Iva

Paolo Cecchi, 67 anni, segretario circolo Collinaia

Nelle condizioni in cui versa il paese meglio allearsi coi 5 stelle. Avevamo un governo con la crescita all’ 1,8 %, oggi siamo a zero. Quattordici mesi in “gialloverde” non hanno prodotto nulla. Se si facesse una coalizione seria, tesa a scongiurare l’aumento dell’Iva, per me sarebbe cosa buona e giusta.

Io andrei al voto ma capisco che è un rischio

Clara Carpignani, 70 anni, pensionata

Il mio istinto dice: torniamo a votare. Ma mi rendo conto del momento complesso per l’Italia. Se sarà alleanza, dovrà sottostare a precise condizioni. Non basta un contratto firmato dal notaio di turno. Occorre mettere le cose in chiaro: o si rispettano delle linee guida, o ognuno per conto proprio.

Parlamentari: tagliarli sì ma con giudizio

Luciano Bianchi, 86 anni, pensionato

Ridurre il numero dei parlamentari potrebbe essere una riforma dagli aspetti positivi. A patto di non svuotare i partiti di rappresentanza. E di garantire comunque la loro sostenibilità economica. Toccare certi numeri deve essere un’azione molto attenta e calibrata.

Rappresentanza da difendere: io dico no

Sonia Bosco, 66 anni, pensionata, ex lavoratrice Coop

Tagliare i parlamentari non è una faccenda banale come la vorrebbe dipingere i Cinque stelle. A me sembra un azzardo, una soluzione semplicistica che scarterei. Perché, in ogni caso, sarebbe anche un impoverimento della rappresentanza. Ad occhio, non mi piace.

Il Partito resterà unito e crescerà

Franco Giannini, 82 anni, pensionato ex ospedale

Io credo che il Pd, essendo molto radicato sul territorio, non si sfalderà. Anzi sono convinto che il suo destino è quello di crescere. Le schermaglie ci sono, certo, e dobbiamo lavorare per eliminarle al più presto. Ma noi siamo qui proprio perché ci crediamo e vogliamo molto bene al nostro partito.

Ma il litigio resta lo sport preferito

Anna Plantamura, 65 anni, pensionata ex Spica

Dalla sua nascita il Pd ha fatto di tutto per spaccarsi. Ma spero – altrimenti non sarei qui – che in questa fase così delicata possa compattarsi. Credevo che con Zingaretti le cose sarebbero migliorate. Purtroppo anche con la crisi c’è chi cerca di far saltare il banco. Ma dobbiamo andare avanti insieme.

ALLA FESTA DELL'UNITÀ DI RIGLIONE (Pisa)

Non è giusto votare ogni anno

Giorgio Parlanti, 72 anni, pensionato elettricista

È meglio il patto con il Movimento Cinque Stelle che il voto, perché secondo me è giusto che gli eletti in Parlamento si prendano le loro responsabilità. Non possono, ogni volta che incontrano un problema, scaricare sempre le responsabilità sull’elettorato e richiamarlo alle urne.

Il male minore è l'accordo con i grillini

Alessia Michelucci, 30 anni, neo laureata in economia e commercio

Da una parte sarebbe meglio tornare al voto magari con una legge elettorale che permetta a chi vince di poter governare. Però, vista la situazione attuale, sia sotto il profilo economico che sociale, il patto con il M5S mi sembra il male minore.

Diminuire gli eletti non è una buona idea

Manuela Paschi, 72 anni, professoressa universitaria

Personalmente non sono d’accordo con la proposta del Movimento Cinque Stelle che prevede il taglio netto dei parlamentari perché, diminuirli, significa diminuire anche la rappresentanza democratica e questa non può essere considerata una cosa buona.

Tutti i cittadini devono essere rappresentati

Lucrezia Cini, 28 anni, libera professionista

Sinceramente sono un po’ titubante in merito alla proposta del Movimento Cinque Stelle di diminuire (da 945 a 600, nda) il numero dei parlamentari perché, credo, che l’essenza della democrazia sia la partecipazione dei cittadini che devono essere adeguatamente rappresentati.

Manca la voglia di accantonare le divergenze

Francesco Distefano, 36 anni, dipendente privato

Il Partito democratico può rimanere unito solo se le varie correnti riusciranno a mettere da parte le loro divergenze. È fondamentale superare gli attriti, altrimenti questo partito rischia di sbandare. Ma appunto: per stare insieme serve la volontà da parte di tutti.

Qualcuno pensa solo alla poltrona

Giuseppe Candela, 68 anni, manovale in pensione

Il Partito democratico deve rimanere unito. Il segretario Nicola Zingaretti secondo me in questo senso sta facendo un ottimo lavoro. Anche se, purtroppo, anche in questi giorni così delicati per il paese, mi pare che qualcuno pensi soprattutto alle poltrone.