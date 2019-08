«Il Capitano è finito in un trappolone» Leadership intoccabile ma tanti i malumori

I mal di pancia se li erano già fatti venire alla formazione del governo con i 5Stelle. Figuriamoci adesso che è finita come è finita. Michele Jacobelli, sindaco di Palazzago in provincia di Bergamo, monocolore leghista del 1992, ancora si mangia le mani: «Il presidente Mattarella doveva dare l’incarico alla coalizione che aveva vinto le elezioni, noi più Forza Italia e Fratelli d’Italia. Siamo andati con i 5 Stelle, c’era un contratto e non lo hanno rispettato anche se abbiamo portato a casa cose importanti come il decreto sicurezza, la lotta ai clandestini e gli aiuti ai Comuni». Al voto, al voto, è il mantra che arriva dalle valli padane, dalla Lombardia fino al Veneto, le regioni che hanno fatto crescere la Lega. Ma pure le prime a chiedere che si staccasse la spina, lo si facesse presto, magari subito dopo le europee quando c’era il vento in poppa.



Il sindaco di Gallarate, provincia di Varese, Andrea Cassani, il paesone dove pochi giorni fa uno squilibrato ha preso a pugni il sacrestano italiano del Burundi al grido «Torna a casa tua», dice che era un bel po’ che c’erano i mal di pancia: «Da mesi molti nella Lega chiedevano di andare a casa, chiudere con i 5 Stelle e tornare a votare. Eravamo troppo diversi. Salvini è uno di quelli che ha più creduto a questa alleanza di governo. Ha cercato di resistere fino all’ultimo». Se è una critica al Capitano non lo dice. Non lo dice nessuno in questo partito monolitico. Dove ti raccontano che la Lega in realtà sono due partiti. Uno formato da tutti i militanti che non volevano i 5 Stelle. L’altro formato solo da Matteo Salvini che però decide tutto.



Il sindaco di Palazzago Michele Jacobelli lo aveva detto un paio di mesi fa: «Giusto tornare al voto, ma occhio che Mattarella non ci rifili lo stesso bidone di Scalfaro nel ‘94». Detto e forse fatto, se si sposta il voto più in là e si dà vita ad un governo dalle geometrie assai ardite. L’ex sindaco di Pontida, Luigi Carozzi, il paese della bergamasca con il sacro pratone dove è nato tutto, guarda avanti ma pure un po’ indietro: «Me lo immaginavo che sarebbe finita così. Quelli lì hanno fatto il gioco sporco. La Lega e il Capitano sono caduti in un trappolone. Un altro governo senza di noi nasce già morto. Evito di dire le sparate sulla piazza che è con noi. Li aspettiamo alle urne».Se e quando si voterà non lo sa nessuno. Forse nemmeno il presidente Mattarella per ora. Ma nella Lega che è abituata alle montagne russe elettorali nessuno piange sul latte versato. In un altro partito il segretario sarebbe saltato per aria per una cosa così. Qui no. La leadership non si mette in discussione. Figuriamoci sui giornali. Gian Paolo Gobbo, ex sindaco di Treviso, leghista di lunghissimo corso, offre il petto: «Salvini è quello che ci ha portato dal 3% al governo. Se avesse staccato la spina prima, sarebbe finita allo stesso modo. Bisognava andare avanti fino a che si poteva. Non dimentichiamo che con le Regioni, con il Friuli, il Veneto e la Lombardia in mano nostra abbiamo fatto praticamente la Padania».La parola era quasi sparita dal lessico leghista. Ma si sa, i leghisti veneti sono prima veneti e poi leghisti. Le autonomie regionali sono uno di quei nervi scoperti in casa leghista che non si dimentica. In Lombardia e in Veneto ci avevano pure fatto un referendum. Un anno di trattative al governo ed era finita con i Governatori Attilio Fontana e Luca Zaia che mai avrebbero firmato. Forse adesso è proprio finita finita. Ma si sa la speranza non muore mai. Il sindaco di Palazzago Michele Jacobelli guarda avanti: «Fateci votare. Vinciamo noi e l’autonomia regionale si fa in un attimo». —