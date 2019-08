I dubbi della base leghista: «E se il Capitano avesse sbagliato a voler staccare la spina?»

MASSA. A un certo punto Marco molla un rutto. «Tornare al governo coi grulli. Ma siamo matti?! Voto subito!». «Fosse stato per me avrei staccato la spina molto prima», dice qualche tavolo più in là Vittorio Kovach, massese. Mai tornare con Di Maio, non capisce un ca…», si inalbera Mario Efrussi. «Ora riformiamo una maggioranza con Meloni e Toti, basta giochini». «Guardi che non hanno la maggioranza». «Come no?». «Eh no, servono i numeri in Parlamento, poi il governo dovrebbe cadere, Matterella riassegnare un incarico…». «Ah sì…».

Parco della Comasca, festa della Lega. Ecco, Marco e Vittorio sono le voci dalla base sovranista un pizzico disorientata, spiazzata da questa crisi di governo annunciata ormai giorni fa dal Capitano desnudo dal Papeete Beach. Sono la militanza un po’ più a digiuno di democrazia parlamentare fra i sovranisti toscani. Perché da costa a costa, in questo coast to coast di adunate fra sabbia e sole, fra le truppe c’è chi si è perso pure questo dettaglio del nostro ordinamento e scopre adesso che non basta dire di staccare la spina per staccarla davvero.

Ma Marco, Mario e Vittorio sono la base naif del salvinismo arrivato sul pratone circondato da camioncini dello street food dove si distribuiscono birra, arrosticini, lasagne, gadget e tessere della nuova Lega a un passo dalle spiagge di Ronchi. La verità è che pure fra i militanti, magari negato, sottaciuto o professato fra tremebondi sospiri, serpeggia il dubbio. Il dubbio che il ministro dell’Interno abbia sbagliato qualcosa. Tanto che ora in molti sarebbero pronti alla retromarcia.

«Un rimpasto ci può stare - dice Alberto Tarabella, fiero seguace di Alberto Bagnai, l’economista no euro voluto da Salvini - ma fuori i ministri del No. Via Tria, Trenta, Toninelli e Moavero. Sono quelli che trattano con l’Europa, il partito del Quirinale che ha spinto il Movimento a votare la Ursula von der Leyen, a tradire. A queste condizioni è possibile una finanziaria coraggiosa con flat tax, meno tasse».

Del resto, sul tardi, dal palco pure i vertici sono costretti a un bagno di realismo. «Sono stato il primo a credere che con i grillini si potesse tornare a parlare – dice Gian Marco Centinaio – i contatti ci sono, noi siamo disponibili. Ma se dovesse essere opposizione, che opposizione sia. Non siamo qui per vivacchiare. Stanno costruendo un governo Frankenstein fatto da Renzi, Fico e la Boldrini. Il Pd è diventato il PdC, il partito della cadrega». «Un dialogo con i 5Stelle in queste ore? Nulla di serio», ammette il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. S’è aperto un fossato. Salvini non è mai stato così lontano da Conte. Il vertice fra Grillo, Fico e Di Battista a Bibbona quasi il segno del distacco definitivo. «Comincia ad essere dura sopportare i continui attacchi», ammette Luca Tacchi, responsabile delle giovanili a Livorno.

Perfino Francesca Baldone, militante di Carrara e volontaria allo stand dei gelati, ora tentenna. Vorrebbe un gialloverde bis: «Piuttosto che mettersi sulla sponda e stare a guardare, meglio riprovarci con i 5Stelle. Anche perché quanto durerebbe poi il digiuno?». Il timore è il logoramento. «Salvini all’opposizione potrebbe indebolirsi, forse doveva aspettare ancora, altro che farlo prima», dice Arnaldo Bresciani, camaiorese. «Ma quando mai, si immagina due anni di governo fra Pd e M5S, un mostro politico. Loro si autodistruggerebbero e la Lega volerebbe oltre il 40%», se la ride Alfredo Orofino di Torino per ascoltare Capitan ruspa. Ma ha sbagliato i tempi. «Sì, no, forse, boh».

Perfino in consolle sembrano brancolare nel buio. Nella playlist passa a ripetizione «Ragazzo fortunato» di Jovanotti, dai sovranisti considerato una specie di pericoloso immigrazionista. Il gruppo senese ha pure fatto stampare magliette con la scritta “Di lui mi fido” che riecheggiano sinistramente il veltroniano “Mi fido di te”. Così, in queste nebbie esistenziali Alessandro Marovelli, arrivato da Borgo a Mozzano, prova a gettare un lampo di luce: «Matteo ha sbagliato? Ma quando mai. Il Capitano non sbaglia mai. È chiaro, c’è un piano, Lui sa».