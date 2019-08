Quando si corre “senza Remorex”, ecco il cavallo biondo che batte l’uomo

FENOMENO

«L’uomo cerca di predisporre ogni cosa, ma il cavallo… il cavallo conosce una sola legge, quella di vincere. E’ la più bella e la più amara lezione del Palio». Parole incastonate nella storia del Palio, vergate dalla scrittrice americana Marguerite Henry, che negli anni ’50 si innamorò della città di Siena, del Palio e di quella “guerra” che si combatte ogni 2 luglio e 16 agosto. Questa guerra ha due protagonisti, due figure che vivono in simbiosi: il fantino e il cavallo. Il primo è colui che si gode la gloria, anche economica, della vittoria, il secondo è colui che lo porta nella storia di questa piazza-conchiglia. Ma fra le “follie” del Palio, forse la più affascinante è che il cavallo può vincere senza l’uomo, senza colui che «cerca di predisporre ogni cosa». Perché, appunto, il cavallo «conosce una sola legge, quella di vincere». Prendete Remorex, sauro di 9 anni nato in Sardegna e detto “il Biondo” per la sua criniera lucente: per la seconda volta – su 3 palii corsi – ha vinto senza “l’ausilio” del fantino, da “scosso” (come si dice nel gergo paliesco).

E qui ritorna quella frase, quel conoscere soltanto «la legge di vincere»: perché un cavallo così ha un unico intento, quello di arrivare davanti a tutti “Senza troppe Remorex”. Paradossalmente – un mistero insondabile dato che non ci è permesso di leggere nella mente di un animale – quando Remorex perde la guida del fantino innesta la sesta marcia e fa mangiare la polvere a tutti. Lo sa bene Andrea Mari, il fantino del Bruco che aveva già alzato il nerbo in segno di vittoria e che si è visto “sul bandierino” bruciare dal cavallo biondo che conosce solo la legge di vincere. Una vittoria “di corto muso”, per usare le parole di Massimiliano Allegri, un appassionato di cavalli, che così per rispose alle critiche dei tifosi: basta vincere 1-0, di corto muso, altro che goleade.



Altro paradosso, perché il Palio alla fine lo è: quando un cavallo vince scosso la vittoria viene comunque conteggiata fra quelle del fantino caduto. Ma di questo – al biondo Remorex – non gliene frega niente: lui, il cavallo che va oltre l’uomo, è la dimostrazione che l’istinto prevale sulla ragione, sugli accordi e sulle strategie che segnano questo mondo cristallizzato in un’epoca che altrove non esiste più. Prendete Aceto, il fantino che partecipò all’Isola dei Famosi: intervistato da Pippo Baudo, disse che i «fantini sono tutti comprati e tutti venduti e che tutti hanno comprato e tutti hanno venduto». Sì, i fantini sono soldati di ventura: può succedere che guadagnino di più ad arrivare ultimi invece che primi. Coi cavalli è diverso, non hanno un conto corrente da far lievitare, non devono pagare il mutuo della scuderia: il loro “unico” istinto è quello di arrivare prima degli altri, con o senza il fantino.

E Remorex in questo è professore universitario: nell’ottobre scorso – per il Palio straordinario in onore dei cent’anni dalla fine della prima guerra mondiale – arrivò davanti all’altro scosso della Chiocciola; a luglio, quando il suo fantino non è caduto, non ha vinto. Fino al capolavoro dell’Assunta, una roba da sembrare Hamilton che sorpassa un doppiato: Giovanni Atzeni detto “Tittia” cade colpendo il colonnino al secondo San Martino e Remorex si ritrova da secondo a quarto; da solo inizia a disegnare delle traiettorie che sono delle pennellate d’artista, rimonta e mentre Andrea Mari detto “Brio” alza il nerbo gli sbuca sulla sinistra o gli ricaccia in gola l’urlo della vittoria. Gioco, partita, incontro: Remorex. Se fosse un cartone animato sarebbe “Spirit – Cavallo Selvaggio”, se fosse una canzone sarebbe “Young, Wild & Free” di Snoop Dogg. La sua allevatrice Giulia Puddu, l’ha definito «birichino», Tittia ha aggiunto che è «esagerato». Se Panezio, il più grande cavallo della storia del Palio moderno «sapeva leggere e scrivere», Remorex è un monumento all’indipendenza, alla volontà. Un animale che nel cervello ha un navigatore gps che gli fa “pelare” il Casato e il San Martino. Con buona pace dei fantini. —