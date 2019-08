Picchia in strada la moglie con un mazzo di chiavi: arrestato

FIRENZE. Ha picchiato la moglie in strada utilizzando un mazzo di chiavi, davanti al loro figlio

minorenne. Per questo un senegalese di 57 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti ieri sera in via degli Oleandri a Firenze, dopo una chiamata della donna al 113, interrotta poi dal marito che ha tentato di sminuire la situazione dicendo che la moglie stava esagerando e che non c'era bisogno di intervento.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato la donna, una 35enne senegalese, con ferite al volto. Il mazzo di chiavi è stato sequestrato. Portata in ospedale la donna ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Dalle indagini è emerso che le violenze, sia fisiche che verbali, da parte del marito andavano



avanti da circa due anni.