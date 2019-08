Lega, Centinaio incorona Ceccardi: "Per le Regionali è lei la candidata"

MASSA. «La Lega si serve, della Lega non ci si serve», ha voluto far scrivere Susanna Ceccardi sulle magliette della Toscana fest. Chissà, forse in questa reunion estiva dei sovranisti toscani le aveva concepite come un primo messaggio al Capitano e alla sua ciurma. «Io ci sono, ma sono pronta pure a farmi di lato per il partito». Che in fondo se non fosse stato per la crisi di nervi in cui si è trasformata questa crisi di governo, il Parco della Comasca a Ronchi doveva essere proprio questo: il primo trampolino per lanciare la corsa verso le Regionali 2020 e cominciare a tracciare un profilo del candidato. Così a fine serata la leonessa ammicca, sorride, quasi fulmina con gli occhi Gian Marco Centinaio, che dal palco – dicono i fedelissimi dell’eurodeputata e coordinatrice regionale leghista - «l’ha mezza incastrata». «Se anche Matteo la incorona, le tocca».

Sì perché per il ministro dell’Agricoltura, uno degli uomini più vicini al vicepremier, non ci sono dubbi. «Chi è il mio candidato ideale per la Toscana? Ma non ci sono dubbi, è come chiedere al macellaio se è buona la carne – risponde alla domanda del Tirreno - Per me il candidato è Susanna Ceccradi». E niente, il ministro lumbard è così. Un pizzico truce, verace, il ministro più amato (anche sui social) dopo Salvini. «Parlo come mangio», era salito sul palco masticando l’ultimo arrosticino. Ovazione, applausi. Perché ormai è dato per scontato: dal gruppo dirigente alla base, son tutti convinti che l’unica in grado di espugnare il «pianeta rosso» sia la rossa che per prima in Toscana ha fatto cadere un fortino Pd, la 32 enne diventata sindaca, poi commissaria toscana, consigliera del vicepremier e ora eurodeputata. La leghista multitasking. «Intendiamoci, è la candidata per Gian Marco Centinaio – aggiunge il ministro parlando in terza persona - Anche perché se dovesse essere lei, io per un mese mi trasferisco in Toscana a darle una mano. Se dovesse essere qualcun altro, faccio le vacanze e me ne vado da qualche altra parte». Sarà, eppure da giorni la “Susy” con ai fedelissimi più stretti ha confidato i primi dubbi: «Io fra poco sarò mamma e non so se con la bambina mi sarà possibile affrontare una campagna elettorale lunga e dura. Ho visto che hanno definito me e Lucia Borgonzoni le sorelle Kessler della Lega, le rosse a caccia delle regioni rosse. Mi onora, ma il mio nome è uno dei possibili in campo».

Così, mettiamo all’erta Centinaio. Ministro, e se Ceccardi dicesse di non essere sicura di poterlo fare. In fondo è eurodeputata, ha un impegno a Bruxelles, fra poco diventerà mamma. Se insomma si mettesse a disposizione ma disponibile ad accettare anche una candidatura alternativa? E qui il braccio ambidestro di Salvini si fa uomo di partito: «Sì, ma deve essere Susanna guardandomi in faccia a dirmi che è convinta di quello che sta dicendo». Come dire: provaci. In fondo è il ministro centauro, uno dei duri e puri del salvinismo. «Matteo è più democratico di me, io i pieni poteri li darei alle forze dell’ordine per sgomberare le zecche dei centri sociali», dice durante l’intervista. Ma poi su Ceccardi sembra cedere a un gesto di umana comprensione: «Penso che una candidatura così importante sia una questione anche molto personale. Perché se dovesse vincere deve sapere a cosa va incontro. Chi sceglie di correre per una regione, deve capire se ha voglia di mettersi per cinque anni, forse anche dieci, a disposizione della propria gente e del proprio territorio e annullare la propria vita privata». Salvini che ne pensa? «Non sono il baby sitter di Salvini. Ma il bello della Lega è di avere una classe dirigente cresciuta insieme, anche in un rapporto di amicizia. Bossi ci chiamava i ragazzini terribili. Ecco da ragazzini terribili siamo cresciuti e un dirigente come Susanna non ha bisogno di un interlocutore per arrivare a Matteo». Ecco, che dirà il capo?

Alla Comasca attendono tutti il Capitano. Salvini arriva a Ronchi stasera alle 20 dopo l’appuntamento in Versiliana alle 18.30. Ma parlerà di Regionali? O traccerà solo una rotta per uscire dall’angolo in cui sembra essere finito con la crisi di governo, stretto nella morsa di quello che Centinaio definisce il «governo Frankenstein» fra Pd e M5s? Certo anche Ceccardi adesso sente di avere meno vie di fuga. Centinaio regge le magliette con la scritta «La Lega si serve, della Lega non ci si serve» per la foto di rito insieme a Massimiliano Romeo, il capogruppo al Senato venuto a tenere alto il morale alla base. Ceccardi scende, si siede su una panchina dietro il palco, la mano sul pancione. «Oh Susanna, io ho detto quello che pensavo eh…», si lascia sfuggire Centinaio. Lei ride: «Eh, mi hai incastrata…». Si para davanti alla commissaria Elisa Montemagni, capogruppo in regione: «Elisa, casomai potresti correre tu al mio posto», scherza Ceccardi. «Ma sei matta, io voglio vincere!». Ancora frizzi e lazzi. Dal capannello qualcuno si rivolge ad Andrea Barabotti, responsabile organizzazione e compagno della commissaria: «Vabbè, Andrea, rassegnati. Ti toccherà fare il mammo». Poi la conversazione sfuma fra le risate, i fan pronti con i cellulari per i selfie, la sigla. Anche quella impietosa. «Si può dare di più».