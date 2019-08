La ragazzina e il frigorifero

Dorothy era nei guai da alcuni giorni. Sua madre, per punizione, le aveva confiscato le strumentazioni per stare sui social: il telefonino, i computer e il tablet. Pare che l’origine di questa guerra atomica generazionale sia stata una cena bruciata sui fornelli, per grave distrazione: ho visto una foto con del riso carbonizato sul fondo di una pentola, era il primo agosto scorso.



Punita e privata dei suoi diritti fondamentali (?), Dorothy non si è persa d’animo. Siccome a quindici anni si fanno le cose di nascosto, lei ha continuato a scrivere su Twitter all’insaputa della mamma, utilizzando due diverse consolle per i videogiochi. Ingegnoso. Ma non abbastanza per la contraerea materna. La signora mamma di Dorothy ha reagito dopo qualche giorno, intercettando anche questi nuovi apparecchi e ribadendo l’embargo. La ragazzina sembrava definitivamente domata. Sembrava.



Alle 18,43 dell’8 agosto, dalla sua casa negli Stati Uniti, Dorothy ha lanciato di nuovo un tweet. Come ha fatto? Espropriata di almeno sei dotazioni tecnologiche, ne ha trovata una settima: il frigorifero del suo appartamento. Un frigo attrezzato per il controllo domotico a distanza e, appunto, in grado di accedere ai social (il produttore, LG, conferma). Nel frattempo il mondo è un po’ impazzito, come al solito, e “liberate Dorothy” è diventato un slogan famoso.Non so se questa storia sia proprio vera. E Dorothy non è per forza un modello da imitare: probabilmente sua madre, che cerca di imporre regole e conseguenze, è la vera eroina. Ma la ragazza ha mostrato genio e intuizione. È simpatica. E ci ha insegnato che non si è mai davvero perduti.Un editoriale della domenica, in un periodo come quello che stiamo vivendo in Italia, non dovrebbe occuparsi di ragazzine e frigoriferi; dovrebbe svolgere un’analisi sulle complesse dinamiche politiche che circondano il governo. Lo so. Ma Dorothy è irresistibile.Provo a rimediare nel finale. Per me Salvini, Renzi, Di Maio, Grillo, Zingaretti, Berlusconi e altri stanno giocando a fare come Dorothy: spalle al muro, cercano soluzioni estreme, geniali ma senza strategia. Non c’è sempre un frigo, ragazzi. E Mattarella potrebbe anche chiudere i vostri giochetti in un ripostiglio.