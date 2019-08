Zingaretti, la stoccata a Renzi: "Mi dava del traditore, ora vuole lui l'intesa con il M5S"

«Non si formano altri governi solo in nome della paura che qualcun altro vinca, è un errore». E subito dopo averla tirata al ministro leghista Matteo Salvini - «lo sbruffone che va in discoteca e che deve andare a casa» - Nicola Zingaretti fa scoppiare il lungo applauso della pineta della Cecinella così: «Solo se su lavoro, scuola, industria si dovessero determinare situazioni nuove ne discuteremo, ma solo allora. Lo dico anche ai dirigenti del mio partito: è strano che si apra un dibattito prima che il governo in carica cada, si rispetti il parlamento…». Il segretario del Pd ripete mille volte la parola-appello «unità» mentre, di fatto, prende tempo sulla crisi politica e stringe le mani, tante, dei militanti che ieri sera hanno riempito la festa dell’Unità di Cecina, nella provincia sud di Livorno. Alla prima vera uscita pubblica davanti al popolo Dem dopo la crisi di governo aperta alle porte di Ferragosto, il segretario trova almeno 500 militanti e simpatizzanti seduti e in piedi ad applaudirlo davanti al palco.



La mossa di mattarella



Zingaretti la dice così: se ci sarà da tornare al voto «il Pd è pronto e non si tira indietro», ma guai a fare i conti prima che il governo sia caduto. E, soprattutto, il segretario del Pd vuole che ora sia il presidente della Repubblica a sciogliere il nodo: «Il Pd è tornato, è il pilastro dell’alternativa, se ci sarà un governo farà sentire la propria voce, se non ci saranno le condizioni farà la più bella campagna elettorale di sempre».È il secondo atto delle parole che Zingaretti pronuncia davanti alle telecamere, e dopo un lungo post via social, mentre entra nella pineta cecinese accanto ai segretari locali del Pd e al sindaco Samuele Lippi per fare il giro degli stand, tra cuochi, piatti di pizza e bomboloni fritti. Prova a dribblare le domande su un possibile accordo Pd-M5S (risponde di non avere «mai sentito nessuno» dei pentastellati, né Luigi Di Maio né Roberto Fico. «Il problema ragazzi è che oggi c’è un governo che non riesce più a governare e non riesce più ad andare a casa, noi aspettiamo martedì…», quando il premier Giuseppe Conte parlerà in Parlamento: «L’unica cosa certa è la crisi populista di un governo che doveva cambiare l’Italia e invece si è impantanato. Se ci sarà la crisi la seguiremo con Mattarella, vedremo gli sviluppi e se si dovrà andare al voto siamo pronti a dare all’Italia un’alternativa; se invece ci saranno spazi di un governo diverso con un’ampia base parlamentare che riapra a una politica per il lavoro, per lo sviluppo, ancorata all’Europa per rifondarla e non per distruggerla, allora ne discuteremo. Ma questo chiacchierare di un nuovo governo prima che cada è una delle patologie dalla quali io sto lontano».Eppure il primo a correre in avanti, a invocare un governo anche con i 5 Stelle per non tornare a votare, è stato proprio “l’altro Pd” di Matteo Renzi. «Io sono il segretario e farò di tutto per far rimanere unito il partito», controbatte a margine Zingaretti. Ma quella reazione di Renzi, che ha dato poi anche del “disertore” a chi non cerca di evitare nuove elezioni, se la immaginava? «Se me la immaginavo? Nessuno se la immaginava. Fino a 22 secondi prima diceva che io ero il traditore che voleva fare accordi con i 5 stelle». È l’unica vera frecciata della serata, poi torna l’appello a essere uniti: «Adesso è il tempo dell’unità, vediamo il 20 agosto che cosa succede…».E la base? Tra i tavoli per ora gli stringe le mani, gli chiede qualche foto, ma mai i selfie di stile salviniano (o renziano). Sotto al palco i militanti applaudono. Ma della crisi che dicono? E di un possibile accordo Pd-5 Stelle, visto fino a oggi come impensabile in molte parti della Toscana, figuriamoci nella Livorno ex fortino dei 5 Stelle? Un’idea parziale del sentire, almeno tra i dirigenti, la danno i segretari locali, la guida dell’unione comunale di Cecina Antonio Costantino e il segretario della federazione livornese, Simone Rossi: «Cosa ci aspettiamo? Che non detti l’agenda Salvini e si interrompa questo governo del disastro», commenta il primo, che reagisce secco: «Mi auguro che non si vada a votare e si trovi uno strumento, Delrio ad esempio propone un governo allargato alla tedesca. Si pensi a economia, lavoro e diritti: su questo si può discutere, anche con il Mopvimento 5 Stelle». «Per forza non si deve andare a votare, sono per un governo allargato», dice anche Rossi. Ma sui 5 Stelle alza di più il sopracciglio mentre si lascia scappare un sorriso imbarazzato: «Governo allargato a chi? Allargato. Comunque non abbiamo paura di andare a votare». —