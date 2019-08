Miss Toscana, vota la tua preferita

Sondaggio chiuso alle 20 del 21 agosto. In tutto sono 28 le ragazze toscane in finale. La più votata vincerà la targa Miss “Il Tirreno”

CASCIANA TERME. Tutto pronto per la finale regionale di Miss Toscana che si svolgerà a Casciana Terme il 22 agosto. I lettori del Tirreno potranno votare la loro miss preferita. Basta inviare una mail a pontedera@iltirreno.it specificando il nome e il cognome della miss preferita (sarà considerato un voto per ogni indirizzo mail). Si può votare la ragazza preferita fino a giovedì 21 alle 20.

Sono 28 le giovani in corsa per la corona da reginetta della bellezza. La mattina del 22 agosto, alle 12.30, a Casciana Terme si svolgerà la premiazione della miss vincitrice della targa Miss Il Tirreno. La somma dei voti del sondaggio on line promosso dal nostro giornale unita a quelli di un analogo sondaggio promosso da La Nazione e servirà per decretare la miss alla quale sarà assegnato il premio "Lolette Conti", in memoria della madre del presentatore Carlo Conti. Qui sotto le foto delle concorrenti.

Jessica Duecento, 21 anni, di Prato

Emily Bolognese, 18 anni, di San Giuliano Terme (Pisa)

Matilde Cecchi, 18 anni, di Signa (FI)

Marina Frisenna, 25 anni, di Firenze

Veronica Lo Giudice, 18 anni, di Camucia (AR)

Federica Severino, 21 anni, di Impruneta (FI)

Valentina Celati, 19 anni, di Lucca

Giulia Duranti, 25 anni, di Arezzo

Sara Cheli, 18 anni, di Poggio a Caiano (PO)

Francesca Fabbiani, 23 anni, di Vicchio (FI)

Carlotta Del Rosso, 26 anni, di Lucca

Gioelena Cristofani, 20 anni, di Sesto Fiorentino (FI)

Giulia Del Canto, 21 anni, di Ponsacco (PI)

Sara Rizzo, 18 anni, di Pisa

Asia Pantosti, 18 anni, di Livorno

Ginevra Fiore Parrini, 20 anni, di Orentano (PI)

Lucrezia Bimbi, 18 anni, di Firenze

Vanessa Petrucci, 25 anni, di Camaiore (LU)

Rebecca Salsini, 23 anni, di Massa

Sara Amoja, 18 anni, di Firenze

Giulia Martinelli, 26 anni, di Viareggio (LU)

Clarissa Di Renzone, 20 anni, di Sinalunga (SI)

Alice Guidi, 19 anni, di Montignoso (MS)

Elisa Bortolozzo, 19 anni, di Rosignano Solvay (LI)

Serena Sestini, 18 anni, di Massa

Sara Pinotti, 19 anni, di Carrara