Siamo cresciuti con la tragedia, ma non con il senso della vendetta

il ricordo



Io Sant’Anna di Stazzema ce l’ho sempre avuta dentro. Anche prima di saperlo. C’è nella mia infanzia inconsapevole. Compare nei discorsi spezzati dei miei nonni: «Abbassa la voce. Attento: ci sono i bimbi». Le parole si facevano sussurri. Ma il nome non sfuggiva: “Sant’Anna”. Pronunciato con tono di lutto.



Da bambina non sapevo che cosa fosse successo a Sant’Anna. Capivo solo che era un posto di guerra. E di dolore. Una volta mio nonno Alfredo intorno al tavolo grande dei pranzi di famiglia iniziò a raccontare di una fuga da un monte, di tedeschi, di una gamba sbranata dalle- i rovi nel nostro dialetto della campagna camaiorese - e del fatto che per la paura neppure una goccia di sangue fosse uscita dalla gamba. C’era Sant’Anna di mezzo, anche quella volta. Non so bene perché. So, però, che quel tavolo oggi è a casa mia. Nel mio armadio c’è anche uno scialle. È di seta nera. Se lo tramandano le donne della mia famiglia. Lo trovarono in mano al mio bisnonno Amedeo. Gli spararono nella schiena i tedeschi sulla strada per Sant’Anna, mentre beveva acqua di fonte.

Morì 3 giorni dopo l’eccidio all’ospedale di Camaiore. Lo regalò mia nonna materna a mia madre, perché le ricordava sua madre. Mia nonna Velia aveva l’Alzheimer. Non parlava mai. Però gridava sempre, con la sua mente imbiancata, guardando verso Sant’Anna: “Brucia, brucia”. Il fumo dell’eccidio che si vedeva da Viareggio. La mia nonna paterna, Beppina, se l’è portato addosso tutta la vita. Lei si è salvata. L’11 agosto 1944, scese a valle, a fare il pane. Fece tardi e le consigliarono di tornare a Sant’Anna la mattina, dove era sfollata. Non mi ha mai raccontato nulla della sua tragedia. Del padre Raffaello trucidato davanti alla chiesa, del fratellastro, la cognata, la nipotina di pochi mesi. Bruciati con il legno delle panche sacre. Le espadrillas arancioni risparmiate dal fuoco.

La salita verso la morte per mano a mia zia Maria, il dolore sigillato. Io mi ricordo una nonna dolcissima, con uno sportello, un bicchierino di vetro, le mentine di zucchero colorato per i nipoti. E un’ostinazione: andare a Sant’Anna ogni 12 agosto. A piedi, possibilmente. L’ultimo anno di vita, con il respiratore, perché il cancro la stava divorando. Non a sufficienza da tenerla lontano. Era una contadina con la terza elementare. E grande forza. Non firmò la petizione per la grazia a Reder. «L’ho perdonato, ma la giustizia è un’altra cosa», le sue parole. L’ho scoperto da grande. Quando ho scoperto cosa fosse Sant’Anna. Il percorso che ho sempre avuto dentro. —