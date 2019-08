Balconi, murales, selfie e poltrone: in 6 foto la commedia del governo

Una storia di tabù infranti e telefonini iperattivi, di arte ironica e di sguardi eloquenti: l’esecutivo gialloverde raccontato dalle immagini. Le dita a V dei grillini per la "manovra del popolo", Trump e Conte come in un bob a due del sorriso e quell’ultimo scatto, più forte di ogni parola: Mattarella solo davanti al Quirinale, sull’attenti, con un’ombra sulla destra