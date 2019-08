Fermato il “cartello” del cartone, maxi multa ai produttori: ecco le imprese colpite

LUCCCA. Gli accordi sarebbero durati una dozzina di anni. Accordi di “cartello” per falsare la concorrenza, concordando il prezzo dei prodotti, il periodo di chiusura degli stabilimenti. Al centro le più grandi aziende italiane di produzione dei fogli in cartone ondulato e degli imballaggi in cartone ondulato. Per lo più con stabilimenti concentrati in Lucchesia - fra Porcari, Altopascio, Barga - e qualche cosa nel Pisano e nel Fiorentino. Per questo Antitrust - l’Autorità di garanzia della Concorrenza e del Mercato - ha multato le aziende. Di più le ha stangate: due procedimenti e sanzioni per oltre 287 milioni complessivi. Ridotti alla metà grazie al ricorso alla procedura di “clemenza”. Si tratta di una delle più vaste operazioni di smantellamento di un cartello anti-concorrenza messo in piedi da Antitrust negli ultimi anni.

Il procedimento





L’inchiesta (condotta insieme alla Guardia di Finanza) nasce dalla segnalazione dell’associazione «di categoria degli scatolifici non verticalmente integrati (ACIS) con la presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società del gruppo DS Smith (che hanno sede a Porcari e che hanno ottenuto di non pagare sanzioni, ndr). Dopo l’avvio del procedimento - evidenzia Antitrust - hanno presentato domanda di clemenza anche le società Ondulati Nordest S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l. e le società del gruppo Pro-Gest (con stabilimenti ad Altopascio).Riguardo alla produzione e commercializzazione di fogli un cartone , Antitrust accerta che fra il 2004 e il 2017 le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Holding Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati spa, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., e l’associazione di categoria GIFCO «hanno posto in essere un’unica e complessa intesa continuata per definire i prezzi di vendita e i fermi degli stabilimenti produttivi». Da qui una sanzione complessiva di circa 110 milioni.Si tratta di una cifra già ridotta grazie all’ammissione di molte imprese alla procedura di clemenza. Per cui al gruppo Pro-Gest spa con stabilimenti ad Altopascio viene notificata una multa di 24,5 milioni circa; al gruppo Smurfit Kappa (con stabilimenti a Barga, Capannori e in località Turchetto) viene notificata una sanzione di 57,1 milioni la più alta in assoluto. Il resto sono multe di 6, 1 milioni (Imballaggi Piemontesi);5,3 milioni (gruppo Innova); 3,6 milioni ciascuno ad Adda ondulati e Ondulato Piceno e altre sanzioni minori.Ammontano a circa 178 milioni le sanzioni per le società che, secondo Antitrust, fra il 2005 e il 2017 hanno posto in essere tra il 2005 e il 2017 avrebbero posto in essere «un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a ripartire il mercato e a definire in comune i prezzi di vendita ed altri parametri commerciali, quali i termini di pagamento».In questo “cartello”, Antitrust avrebbe accertato il coinvolgimento di Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Holding Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group S.p.A., Innova Group – Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Sada Partecipazioni S.r.l., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e dell’associazione di categoria GIFCo.

Anche in questo caso, le sanzioni più pesanti sono toccate alle imprese con gli stabilimenti in Toscana: Smurfit Kappa (multa da 67,1 milioni9; Gruppo Pro-gest (23 milioni). Salata anche la multa alla International Paper (quasi 29 milioni) in provincia di Monza Brianza; Sandra Cartone a San Polo di Parma (10,6 milioni).