Morto in piscina a 10 anni, tre indagati per omicidio colposo

VILLAFRANCA. Bimbo morto in piscina: tre nomi iscritti sul registro degli indagati. L'ipotesi di reato contestata è omicidio colposo: gli indagati sono i responsabili della società Blu Water che gestisce le piscine di Villafranca e un responsabile tecnico dell'impianto.

Il padre di Ibrahim El Gargar, ha un sospetto. Pensa che suo figlio, il bambino di 10 anni morto dopo il malore in piscina a Villafranca, sia stato ucciso. Magari non volontariamente. Magari per un gioco finito male. Ma ucciso. Pensa che sia stato spinto in vasca da alcuni degli amici che erano insieme a lui domenica. Segue la pista dell’omicidio colposo anche la Procura di Massa Carrara: ieri ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Un atto necessario per poter effettuare l’autopsia sul corpo del bambino.





La certezza in questa vicenda è che c’è una vita spezzata. Ma sono molte le domande senza risposte. Come è morto Ibrahim El Gragar? Per una congestione che gli ha procurato una asistolia cardiaca (patologia per cui non può essere utilizzato il defibrillatore) o per un gioco, una spinta degli amici che gli avrebbe fatto sbattere violentemente la testa a bordo vasca, tanto da fargli perdere i sensi? A queste domande vuole risposte la famiglia di Ibrahim: padre, madre, due fratelli e tre nonni sono rappresentati dagli avvocati Alessandro Ravani e Valentina Rigutini di Aulla e hanno nominato il medico legale (Elisa Menconi) che seguirà l’autopsia disposta dalla Procura.La Procura di Massa Carrara ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Al momento non sono iscritti nomi sul registro degli indagati, ma sembra sia davvero questione di ore. L’impianto di Villafranca resta sotto sequestro.Il padre del bambino sospetta che suo figlio sia stato spinto. Lo ha detto ad alcuni amici, che si sono stretti a lui fin dalle prime ore dopo l’incidente. Lo ha ribadito ai legali che lo assistono. Una spinta, un gioco finito male. O, sarebbe più corretto dire, iniziato male. Ibrahim domenica pomeriggio, subito dopo il primo “assaggio” di piscina era stato male. Aveva vomitato. Poi era tornato in acqua con gli amici e due di loro lo avrebbero spinto in acqua, facendogli sbattere la testa e rimanere immobile, a faccia in giù. Questo spiegherebbe il fatto che i ragazzini che erano con Ibrahim si siano allontanati.Gli amici del bambino morto dopo il bagno in piscina si sono allontanati dopo averlo portato a bordo vasca. Questa versione è quella confermata fin dalle prime fasi delle indagini. Ma quei ragazzini, alcuni di origine marocchina come Ibrahim, altri di Aulla e di Villafranca, non gli hanno portato via nulla. Viene smentita dai carabinieri la scomparsa dello zainetto e del telefonino del bimbo trovati nel prato accanto alla piscina.Un gruppo di ragazzini, dai 10 ai 12 anni, che domenica nel primo pomeriggio (dopo pranzo, e questo è un particolare molto importante nella ricostruzione della giornata) si sono presentati ai cancelli delle piscine di Villafranca. Non erano soli: questo è un elemento acquisito dalle indagini. C’era un adulto, un amico della famiglia di Ibrahim che, anziché fare il bagno in vasca si è seduto al fresco nel grande parco accanto alle piscine.Un audio su whatsapp, da un numero coperto. Arrivato alla stampa e ai carabinieri. Si sente una voce di bambino. È concitata. In alcuni momenti ci sono esitazioni. «Praticamente in piscina è successo così: c’era questo bambino marocchino che non sapeva nuotare tanto bene, l’hanno portato dal trampolino dove l’acqua è alta e l’hanno spinto in acqua e ha bevuto è rimasto in acqua a stella e allora.... tipo è rimasto 5 minuti, sì, 20 minuti. I suoi amici quando hanno visto che non faceva più gesti sono andati dall’altra parte hanno finta di niente. Una dottoressa in piscina l’ha visto lo ha toccato non gli batteva il cuore. Gli hanno fatto la respirazione. È arrivata l’ambulanza lo hanno fatto vomitare poi hanno fatto la scossa. Eh? Poi è arrivato il Pegaso che l’ha portato via all’ospedale dove ci sono gli specialisti». Un racconto con particolari che non convincono gli inquirenti: come ad esempio l’utilizzo del defibrillatore. Il bambino infatti essendo in asistolia non è stato sottoposto alla “scossa”.«Ti porterò sempre dentro, mi dispiace di non esser riuscito a farti riaprite gli occhi, quegli occhi che ho davanti e che mi accompagneranno per sempre. Mi dispiace così tanto. Riposa in pace Ibrahim». Parole delicate. Parole che toccano il cuore. Sono quelle di Paolo Bertoncini uno dei tre bagnini in servizio alle piscine Villasport di Villafranca in Lunigiana. È stato Paolo a prestare soccorso al piccolo Ibrahim.