Lucca, Viareggio e la Maremma: i banditi della strage di Corinaldo in azione in Toscana

LUCCA. Sono stati a Lucca almeno tre volte, una volta a Viareggio, due volte a Follonica. Sempre nel weekend, sempre in luoghi con molte persone. E in almeno due casi sono entrati in azione, rubando oggetti preziosi.

A Lucca c'è un terzo caso non sono di poco conto: si tratta infatti di una delle serate clou del Summer Festival, quella del 19 luglio che vedeva sul palco di piazza Napoleone i Maneskin. I protagonisti sono alcuni degli accusati della strage nella discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove fra il 7 e l’8 dicembre scorso morirono sei persone: secondo la ricostruzione della procura marchigiana, infatti, la tragedia fu causata da una banda che agì con lo spray al peperoncino per rapinare i presenti.

In carcere sono finiti Ugo Di Puorto (19 anni), Andrea Cavallari (20 anni), Moez Akari (22 anni), Raffaele Mormone (19 anni), Souhaib Haddada (21 anni), Badr Amouiyah (19 anni) e Andrea Balugani (63 anni). Secondo gli inquirenti, però, gli accusati (divisi in due “gruppi”) hanno agito in molti altri locali del centro nord, oltre che a Disneyland Parigi. Episodi successivi alla strage. Ed è qui che anche la Toscana entra nell’indagine.

Che ci fosse un’attenzione particolare per questa provincia è confermato dal fatto che il giorno prima gli stessi quattro erano presenti al “Summer Beach Festival” di Viareggio. In questi due casi non sono emersi per il momento, rapine o furti, anche se accertamenti sono in corso. Ma in altri due casi - al Dask Side di Lucca e al Kuku di Antraccoli - sarebbero stati messi a segno secondo gli investigatori diversi furti.

Inoltre a fine giugno, per due volte, sono stati a Follonica, al Discovillage. I carabinieri del nucleo investigativo di Ancona insieme ai colleghi di Modena stanno approfondendo il perché della presenza dei componenti della banda in Maremma. Quello che gli investigatori dovranno accertare è se la loro presenza è servita per effettuare dei sopralluoghi al Discovillage o se invece già la sera in cui sono stati qui, siano stati commessi furti all’interno del locale. Furti che soltanto chi li ha subiti, se non lo avesse ancora fatto, potrà denunciare ai carabinieri.

ECCO I DETTAGLI

Leggi anche Strage in discoteca, la banda di Corinaldo in azione anche a Lucca