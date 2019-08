Trovata morta in fosso, la scomparsa denunciata dal figlio. Il giallo di una telefonata

Il corpo della donna, 72 anni ex funzionaria della Regione, era avvolto in una coperta. I carabinieri hanno portato via la macchina del figlio: si seguono tutte le piste, anche quella dell'omicidio

PIOMBINO. Era sparita da una settimana. Nessuno aveva avuto più notizie di lei. È stata ritrovata morta, avvolta in una coperta, in un fosso che costeggia la vecchia Aurelia tra Riotorto e Follonica. Ritrovata per caso sabati mattina poco dopo le 8 da un automobilista che stava spostando un piccolo cinghiale, ucciso da una macchina poche ore prima e rimasto in mezzo alla strada. L’uomo ha sentito un odore nauseabondo, ha visto quel corpo infagottato in mezzo all’erba e ha chiamato subito i carabinieri.

Da lì in poi è stato tutto un gran segreto. Per l’intera giornata gli investigatori hanno detto di non avere la minima idea di chi fosse quella donna. Invece, mentre la sezione scientifica dell’Arma giunta apposta da Livorno e il medico legale Luigi Papi conducevano un primo esame esterno del corpo, una gazzella dei carabinieri e in appoggio una pattuglia della Guardia di finanza si recavano quasi a colpo sicuro al Bar Sport di Riotorto.Qui c’era Filippo Andreani, con cui proprio la sera prima i militari erano andati a chiedere informazioni in quello stesso bar. Perché l’uomo aveva denunciato la scomparsa della madre,, 72 anni, e i carabinieri la stavano cercando tra Follonica, dove per anni aveva abitato la donna, e Riotorto, dove lei si era trasferita da pochi mesi per stare vicina al figlio, alla moglie di lui e ai tre nipotini.

IL FIGLIO PORTATO IN CASERMA

Andreani è stato portato via dai carabinieri, presumibilmente per il riconoscimento della salma, mentre la moglie e i bambini sono stati fatti salire sull’auto della finanza. Ma è stata portata via anche l’auto dell’uomo, con un carrattrezzi. Nel frattempo sull’Aurelia è arrivato anche il magistrato di turno, il sostituto procuratore Ezia Mancusi, per un sopralluogo. Al termine dei rilievi, il pm ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma, che è stata trasferita dalla Misericordia all’istituto di medicina legale di Pisa. Qui verrà eseguita l’autopsia, con ogni probabilità martedì o mercoledi. Lo conferma anche il dottor Papi, aggiungendo solo poche considerazioni: «Non so a quando possa risalire la morte, lo stabiliremo con le analisi. Sicuramente era in avanzato stato di decomposizione, ma bisogna considerare anche il caldo».

LE PISTE APERTE

L’autopsia dovrà chiarire soprattutto la causa di morte e confermare oppure escludere cause esterne. In poche parole, dovrà rispondere a una domanda secca: la donna si è sentita male o è stata uccisa?

Da un primo esame, pare che non siano state trovate tracce di violenza sul corpo. Ma in questa fase gli investigatori sono abbottonatissimi e le loro scarne dichiarazioni vanno prese per quelle che sono. Sulle prime si è anche parlato di un sacco a pelo nel quale sarebbe stato trovato il cadavere, altro particolare tutto da chiarire: a una prima occhiata, più che un sacco a pelo sembrava una pesante coperta. Da confermare o smentire anche la voce secondo cui il corpo sarebbe stato avvolto nella stessa coperta e infilato in un sacco di nailon.



In ogni caso, che fosse un sacco a pelo o una coperta, anche ipotizzando un incidente stradale o un malore improvviso, viene da chiedersi cosa ci facesse in piena estate la donna, a piedi lungo l’Aurelia, con quegli oggetti. Più realistico pensare che sia morta altrove, uccisa o meno, e che sia stata portata e abbandonata lì.

IL GIALLO DELLA TELEFONATA



I carabinieri si limitano a dire di non escludere alcuna ipotesi e di seguire tutte le piste, compresa ovviamente quella dell’omicidio. Infine: venerdì pomeriggio un’amica di famiglia ha ricevuto una chiamata dal telefono di Simonetta Gaggioli. Ha risposto, ma non ha sentito nulla. Così ha provato a richiamare, invano. Sicuramente venerdì pomeriggio la donna era già morta e quindi qualcuno aveva il suo cellulare. Qualcuno che l’aveva trovato per caso. O non per caso.