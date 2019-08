Sammezzano, candidato agli Oscar dei beni a rischio: a settembre di nuovo in vendita

Benvenuti al Castello di Sammezzano. Era una delle meraviglie d’Italia ma noi non siamo riusciti a preservarlo. O comunque stiamo rischiando giorno dopo giorno di farlo crollare. I fallimenti, le nostre leggi inefficaci, i tempi lunghi della burocrazia e lo Stato che non ha i fondi necessari per acquistarlo hanno fatto sì che fino ad oggi nessuno sia riuscito a valorizzare tanta bellezza che, nel frattempo, ha subito pesanti danni per le infiltrazioni d’acqua, le intemperie, l’abbandono.







Ieri, il Castello è stato candidato alla quinta edizione del “7 most endangered”, un programma comunitario con l’obiettivo di censire i luoghi più belli d’Europa in pericolo e «mobilitare soggetti pubblici e privati affinché ne venga assicurato il recupero». Insomma Sammezzano potrebbe diventare una delle sette meraviglie d’Europa. Ma in via d’estinzione. Un gran brutto primato.





Tutto ciò non accade nel silenzio: la candidatura è firmata dagli enti locali, dal Ministero, dai Comitati, dalla Regione e dalla Kairos, la principale società creditrice. La mobilitazione è tanta e anche il curatore fallimentare, l’avvocato Luca Gratteri, sta cercando di garantire un futuro al castello dopo che nell’aprile scorso l’asta (15 milioni e 700.000 euro di partenza) è andata deserta. Era la seconda. «Dopo l’ultimo esperimento di vendita di aprile, andato deserto,– informa l’avvocato Gratteri – si è ritenuto opportuno attendere prima di fissare una nuova vendita, in quanto alcuni soggetti interessati hanno avviato attività di due diligence, oggettivamente complesse. Tali potenziali investitori, anche tramite i loro advisors hanno richiesto l’accesso alla data room e alla proprietà. In ogni caso, anche qualora pervengano delle offerte, a settembre verrà avviata una nuova proceduta competitiva. È essenziale, trattandosi di un bene particolare, che il soggetto interessato abbia un progetto di valorizzazione e di recupero serio e compatibile con i vincoli che gravano sul Castello e sul Parco di Sammezzano».





Tradotto, il Castello a settembre tornerà sul mercato e presumibilmente ci saranno acquirenti interessati all’acquisto. Non si sa se tra questi ci sarà la Kairos la società che ne aveva ottenuto l’affidamento poi annullato dal tribunale di Arezzo in seguito al fallimento della proprietà avvenuto a dicembre del 2017. L’amministratore unico della società Mirko Morandi preferisce in questa fase «delicata» non rilasciare dichiarazioni. Gli occhi sono tutti puntati su Sammezzano. Il castello è recintato e non accessibile e il rischio di crolli tutt’altro che improbabile. «Abbiamo realizzato opere di messa in sicurezza – riferisce il curatore – e non nego che abbiamo trovato una situazione grave e difficile. Una trave del tetto stava crollando e siamo riusciti ad intervenire per rinforzarla, utilizzando le limitate risorse disponibili».



La sola conservazione del bene prevedrebbe investimenti ingentissimi «almeno 15 milioni di euro», riferisce Francesco Esposito presidente di Save Sammezzano, il principale comitato attivo per salvare il castello. «L’ultimo progetto di valorizzazione che risale al 2001 prevedeva un investimento di 100 milioni di euro comprensivo dell’acquisto», interviene il sindaco di Reggello Cristiano Benucci. «Avevano previsto - racconta - di fare una golf house con relative strutture turistiche. Ormai sono 30 anni che il castello non è curato e che necessita di un risanamento strutturale». L’ex sindaco di Reggello Massimo Sottani è ora il presidente di uno dei comitati locali per il salvataggio di Sammezzano ed è considerato uno tra i maggiori conoscitori dello straordinario castello. «Insieme a Save Sammezzano stiamo facendo tutto il possibile - dice - affinché non cali l’attenzione sul castello e il parco. Non abbiamo più l’accesso alla struttura che è transennata: all’interno per vedere qual è la situazione può accedere solo il curatore. Credo non sia più entrato nessuno tranne eventuali interessati all’acquisto. Purtroppo più volte il Ministero dei beni e delle attività culturali, interpellato anche da consiglieri regionali - che si sono interessati - ha sempre fatto sapere di non avere le condizioni per acquistarlo».



Figurarsi che l’anno scorso il Fai l’ha eletto come “Luogo del cuore” mettendo a disposizione un contributo di 60mila euro. «Una cifra simbolica - commenta Esposito - che non si è potuta ritirare perché non c’è un proprietario a cui consegnarla e di conseguenza una destinazione per l’utilizzo».