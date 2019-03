Rugby, Prato vince la sfida su Firenze

In serie A i Cavalieri s'impongono con un punto di scarto sui Medicei, più netta la vittoria in serie C del Gispi Tigers sul Florentia

PRATO. Continua la marcia trionfale delle squadre seniores pratesi di rugby. Sia i Cavalieri Union Prato Sesto in serie A che i Gispi Tigers in serie C proseguono la striscia di risultati positivi, rispettivamente di otto e tredici partite, e mantengono le aspirazioni di possibile promozione nella categoria superiore.

I Cavalieri Union di coach Pratichetti e Romei erano attesi dal difficile derby con I Medicei Firenze sul terreno di casa dello stadio Chersoni di Iolo. La partita è stata un susseguirsi di emozioni fino al 18 a 17 finale che permette a capitan Lunardi e compagni di vendicare la sconfitta dell’andata e di continuare la rincorsa verso il barrage playoff. Da segnalare la prestazione di Pancini, classe 2001, che ha sostituito l’assente Lorenzo Puglia alla piazzola risultando decisivo sul risultato finale. Il momento determinante per la vittoria è stato il settantacinquesimo minuto quando ci ha pensato il pilone sestopratese Casini a risolvere il match con una meta, concretizzando lo spunto di capitan Lunardi da calcio di punizione battuto velocemente. La meta di penalità decretata all’ottantesimo dall’arbitro Merli regala il punto di bonus difensivo ai Medicei ma non cambia il risultato finale.

Ennesima vittoria anche per i Gispi Tigers di coach Federico Tempestini nella temuta trasferta sul campo del Florentia Rugby secondo in classifica. I verdeblù pratesi hanno avuto la meglio sui gigliati grazie ad una prova sontuosa della mischia e alla lucidità nel gestire i momenti topici dell’incontro, il 45 a 27 finale permette ai pratesi di continuare la stagione a punteggio pieno e inseguire il sogno promozione.

Non solo seniores in campo nel weekend per il Gispi Prato, tutte le categorie hanno infatti trascorso il primo weekend di primavera impegnati in tornei e concentramenti.

Da segnalare l’ottima prova dell’under 14 impegnata nella terza tappa del torneo Super Challenge a Mogliano Veneto: i ragazzi di coach Boscolo hanno infatti raccolto un ottimo quinto posto che li avvicina alla qualificazione alle finali nazionali di categoria.

Serie A XIV giornata Cavalieri Union Prato Sesto v I Medicei 18 – 17 (p.t. 8 - 3) (4-1 ) Marcatori: 5’ c.p. Pancini (3-0) , 17’ m. Lunardi (8-0), 35’ c.p. Petrangeli (8-3), 45’ c.p. Pancini (11 – 3), 60’ m. Kapaj tr. Del Bono (11-10), 75’ m. Casini tr. Pancini (18 – 10) m. tecnica Medicei (18 – 17)

Cavalieri Union Prato Sesto: Pancini, Bartali (78’ Torri), Marzucchi, Vincenti, Fattori, Lunardi, Renzoni, Casado, Reali (60’ Fabbri) Baldelli (65’ Talle’), Gianassi (60’ Belli), Calamai(60’ Mardegan),), Casini, Cesareo (60’ Liguori), Cusimano (78’ Trechas) All. Pratichetti

Arbitro: Merli (AN) g.l. 1 Gazza, g.l. 2 Gargamelli Cartellini: 18’ giallo Baldelli Calciatori: Lunardi (0/2) , Pancini (3/3), Petrangeli (1/1), Del Bono (1/1) Note: campo molto secco, temperatura 25°, spettatori 600. Punti conquistati in classifica: Cavalieri Union Prato Sesto 4 – Medicei 1 Man of the Match: Casado (Cavalieri Union Prato Sesto)