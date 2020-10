Nuovi reparti e assunzioni nell'ex Pam con gli occhi a mandorla

PRATO. Si scrive Pam, si legge Green City. Stesso personale alla cassa e agli scaffali, stessi articoli con le marche di sempre in vendita, cambierà solo l’insegna della casa madre: sarà cinese. E scusate se non è poco. Perché il supermercato Pam di via Pistoiese, ex Superal, è sempre stato un’istituzione nel quartiere del Macrolotto Zero, unico baluardo rimasto della grande distribuzione nostrana. Ma gli ultimi anni erano stati all’insegna del sacrificio per i circa 25 dipendenti che hanno accettato tagli e passeranno al nuovo datore di lavoro. Dopo aver lasciato il negozio di via Venezia al Soccorso e quello via Targetti (dove ora c’è Coop), il gruppo Pam-Panorama perde un altro tassello in città rimanendo soltanto con i supermercati di via Ferrucci e Poggio a Caiano.

Quello nel cuore di Chinatown poteva rimanere un grande immobile sfitto davanti a via Giordano Bruno, strada che è al centro di un’importante opera di riqualificazione voluta dal Comune con l’investimento sul mercato coperto. E invece no. Una cordata di imprenditori cinesi cui fa capo il superstore Green City di Firenze (zona di Bellariva) è in pronta a rilevare in sub affitto di ramo d’azienda l’attività da Pam Franchising dopo che Pam-Panorama ha manifestato l’intenzione di concedere in affitto di ramo d’azienda il supermercato di via Pistoiese proprio a Pam Franchising. Tra l’altro, la Green City sarebbe partecipata da Union City, che è il supermercato italo-cinese aperto tre anni fa sulle ceneri della Sma in via Becagli, sempre in zona Chinatown.

L’operazione di affitto è in dirittura d’arrivo: la firma dell’accordo sindacale è prevista il 28 ottobre con ingresso dei cinesi dal primo novembre. Secondo le intenzioni dei nuovi gestori, vi sarebbe la volontà di rilanciare il supermercato di via Pistoiese con l’apertura dei reparti macelleria e pescheria che si accompagnerà ad almeno quattro assunzioni. Non solo. Il datore di lavoro con gli occhi a mandorla non sembra voler chiudere la porta al sindacato, essendosi dichiarata disponibile a riconoscere la rappresentanza sindacale aziendale.

«Quando vengono rispettate le norme gli accordi tutelano i lavoratori ai quali, come in questo caso, sarà assicurata continuità lavorativa – sottolineadella Filcams Cgil pratese – Esprimo preoccupazione sul fatto che Pam si privi di professionalità con un’anzianità storica ma, con questa operazione, viene data alle lavoratrici la possibilità di raggiungere la pensione». Pam è il terzo supermercato della zona a finire in mano cinese nel giro di pochi anni. In principio fu la Lidl di via Bonicoli nel 2014, tre anni dopo toccò alla Sma di via Becagli. Nel caso di Pam, non ci sarà fase di transizione fra un’insegna e l’altra: il riallestimento del negozio avverrà nel giro di pochi giorni.