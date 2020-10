Violenza sessuale su un’adolescente: chiesto il giudizio

PRATO. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un quarantenne, figlio di un ex politico, che nel gennaio di tre anni fa fu messo agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, all’epoca dei fatti, che sarebbero avvenuti fra il 2014 e il 2015, adolescente. Per tutelare la vittima, il Tirreno ha scelto di non rivelare il nome e altri particolari sull’indagato. Non è stata ancora decisa la data dell’udienza preliminare. L’inchiesta, condotta prima dal sostituto Antonio Sangermano e poi dal sostituto Laura Canovai, è stata particolarmente lunga, ma al termine degli accertamenti la Procura si è convinta che ci sia un fondamento alle accuse della ragazzina. Fu proprio il suo racconto fatto alla madre a far scattare la denuncia ai carabinieri.

Un racconto poi ripetuto durante l’incidente probatorio. Secondo quanto riferito dalla minore, l’uomo, all’epoca trentenne, avrebbe approfittato del fatto che rimaneva sola con l’adolescente quando la aiutava a fare i compiti, per farle alcuni approcci di carattere sessuale. L’indagato, difeso dagli avvocati Massimiliano Tesi e Manuele Ciappi, si è sempre proclamato innocente e conta di dimostrarlo in aula. La ragazzina lo accusa di averla più volte palpeggiata e costretta ad atti sessuali non completi dalla primavera del 2014 al primo gennaio del 2015. Tra le accuse contestate c’è anche un episodio che sarebbe accaduto qualche mese dopo, nel corso del quale l’uomo avrebbe tentato un nuovo approccio mentre si trovava all’estero insieme alla ragazza.

Quest’ultima, come detto, ha confermato le accuse, mentre l’indagato, durante gli interrogatori, ha negato su tutto il fronte. Il quarantenne fu messo agli arresti domiciliari ai primi di gennaio del 2017. Solo pochi giorni prima aveva ricevuto un premio per meriti in ambito di protezione civile. L’adolescente fu ascoltata nell’aula dedicata ai minori alla presenza della psicologa Alessandra Gambineri, degli avvocati difensori e dell’avvocato di parte civile Alex Baldassini. In precedenza la psicologa Gambineri aveva stabilito che la ragazza era in grado di testimoniare. Secondo i difensori la ragazza avrebbe confermato nella sostanza le sue accuse, ma con alcune importanti incongruenze. --