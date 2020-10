A scuola a giorni alterni. Didattica mista al Datini

PRATO. Aula 26, primo piano. Per la 1HAL del Datini la campanella suonerà alle 8. È lunedì, giorno di didattica in presenza. Il martedì si passa alla didattica a distanza, il mercoledì si ritorna in presenza. Il copione si ripete nei giorni successivi: lezioni virtuali il giovedì, ritorno in classe il venerdì.



La decisione di passare alla didattica “mista” (due giorni a casa, tre in presenza) per tutte e 58 le classi dell’agrario e alberghiero è emersa durante un collegio docenti straordinario di giovedì. Nello stesso giorno in cui il governatore della Campania De Luca chiudeva le porte di tutte le scuole fino al 30 ottobre. «L’ho spiegato anche ai ragazzi in assemblea, si sono dimostrati comprensivi e hanno capito la situazione» fa sapere il dirigente del Datini Daniele Santagati. Situazione che vede una preoccupante risalita dei contagi, anche a Prato. Da lunedì, l’istituto di via Reggiana sarà il primo a sperimentare un modello di didattica digitale integrata per tutte le classi. Tre giorni di scuola in presenza (di cui uno per l’attività di laboratorio), due a distanza. «Misura che serve a limitare l’afflusso contemporaneo degli alunni nel plesso di via Reggiana – spiega il preside – per garantire la sicurezza». Esonerati dalla Dad i ragazzi disabili.



Ogni sabato, due ore di lezione virtuale al Dagomari. «Scelta concordata con il consiglio d’istituto», racconta la preside. Dimezzato intanto l’orario della ricreazione in giardino, altra misura pensata in chiave anticontagio. I primi quindici minuti in classe, dalle 10.45 alle 11, per la pausa panino; l’altro quarto d’ora in giardino, sotto la guida del docente, per sgranchirsi le gambe. «Durante la mezz’ora di ricreazione in giardino – spiega Fabbri – molti alunni si fermavano a conversare con il panino e la mascherina abbassata».Quello definitivo non decolla al Marconi: niente rientro pomeridiano una volta alla settimana, per il momento. Dal 19 al 23 ottobre l’orario sarà dalle 8 alle 12 per il biennio, dalle 9 alle 13 per il triennio. Sono ancora una decina le cattedre scoperte. «Avremo un’altra settimana prima di portare l’orario a quello definitivo – fa sapere il preside– Meglio in ogni caso una certa gradualità in questa fase delicata».Mai più Dad alla materna e alla primaria. Anche se i comprensivi si sono muniti di piano per la didattica digitale integrata, è evidente che per i più piccoli diventerebbe problematico l’apprendimento virtuale. «La didattica a distanza è stata una pezza d’appoggio durante il lockdown ma non è pensabile di attuarla per i bimbi», osserva il preside del Gandhi. Zero casi positivi al comprensivo di Galciana che si è dotato di un particolare macchinario per sanificare quotidianamente con l’acqua ossigenata le aule.Che le scuole siano posti sicuri lo ripete, dirigente del Puddu. «Il problema è quando i bambini escono da qui. Spesso i contagi sono legati agli sport di contatto».