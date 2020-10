Pomodoro in via d’estinzione diventerà un presidio Slow Food

Scoperto quasi per caso in un orto di Cantagallo dal titolare di un agriturismo il “Borsa di montone” è ora al centro di un’operazione di salvataggio e rilancio

CANTAGALLO. Una varietà di pomodoro rara, coltivata unicamente in Valbisenzio, a rischio d’estinzione. È stata salvata grazie all’incontro tra due generazioni: quella di Simone Rossini, 32enne titolare dell’agriturismo Selvapiana a Cantagallo, e quella di Amerigo Brandolin, anziano apicoltore di Vernio con la passione per l’orto. Quest’ultimo era tra i pochi agricoltori rimasti a coltivare il “Borsa di montone”: un pomodoro dalla buccia molto fine e dalla polpa carnosa, con la forma irregolare e le striature biancastre, particolarmente saporito. Incuriosito dalla varietà, 5 anni fa Rossini ha deciso di impegnarsi per salvare questa specie e rintracciarne la storia.

Ne è nata, grazie anche all’interessamento della Regione Toscana – tramite il funzionario dell’agricoltura per Prato e Pistoia Luca Mori – un ricerca scientifica del Dipartimento di scienze agrarie dell'Università di Pisa, che ha rivelato che il Borsa di montone è una varietà di pomodoro presente solo in Valbisenzio (ne sono state trovate alcune tracce anche in Valdarno, ma sono “d’esportazione”). Come hanno raccontato poi alcuni testimoni della storia del pomodoro – come Ademaro Bartolini, recentemente scomparso, che per 70 anni ne ha coltivate numerose piante, vendendole anche all’agraria locale – il Borsa di montone è arrivato in vallata agli inizi degli anni ’50 dalla Francia. Negli anni ’80 era molto diffuso in zona ma è stato poi soppiantato da altre varietà più commerciali e resistenti, rischiando di scomparire.

Con il supporto di Slow Food Prato, quest’anno è stata creata quindi per lo speciale pomodoro – che intanto è stato iscritto all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare come risorsa genetica locale a rischio d’estinzione e nel Repertorio regionale delle specie erbacee con indicazione della Valbisenzio come zona tipica di produzione – una rete di salvaguardia, composta dai cosiddetti “coltivatori-custodi” che si impegnano a preservare la varietà in pericolo. Un percorso che ha portato questa stagione alla nascita di oltre 1.500 piantine.

«Possiamo tirare un sospiro di sollievo: il pomodoro è salvo – commenta Simone Rossini – Siamo stati fortunati a riuscire a salvare questa specie. Spero diventi un’opportunità per le aziende agricole della Valbisenzio». L’obiettivo finale è ambizioso, come rivela la fiduciaria di Slow Food Prato: «Vogliamo arrivare a conferire al Borsa di montone il riconoscimento di Presidio Slow Food, come è avvenuto per il fico secco di Carmignano».