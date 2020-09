Giani avanti sulla Ceccardi a un terzo dello scrutinio

I risultati dopo le prime 84 sezioni: il Pd paga dazio a Italia Viva, exploit annunciato di Fratelli d'Italia. Nel derby delle preferenze dem Ilaria Bugetti in vantaggio su Nicola Ciolini

PRATO. Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra, è avanti di quattro punti e mezzo sulla candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, dopo lo scrutinio delle prime 84 sezioni (su 242) della provincia di Prato. Giani al momento raccoglie il 47,14% dei consensi mentre la Ceccardi si ferma al 42,59%. Staccati tutti gli altri con Irene Galletti (M5S) al 6,19% e Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra) al 2,40%. Due risultati certamente deludenti, frutto della polarizzazione del voto che si è concentrato sui due candidati che avevano effettive possibilità di vittoria.

Il Partito democratico al momento perde 5 punti rispetto alle regionali del 2015 (dal 43,20% al 38,02%) scontando la scissione di Italia Viva, che insieme a +Europa non arriva comunque al 4%. A destra l'exploit annunciato è quello di Fratelli d'Italia, che supera il 16%, mentre la Lega, sopra il 21%, guadagna rispetto alle regionali di cinque anni fa ma perde rispetto alle ultime europee. Quanto alle preferenze, il derby interno al Pd tra Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini per ora vede in vantaggio la prima, che stacca il secondo con 3.513 voti a 2.619.