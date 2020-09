Trasloca la Casa della Salute. I servizi riprendono mercoledì

VERNIO. La Casa della Salute di Vernio apre le porte ai cittadini. Le attività e i servizi presenti nel distretto di via Fiumenta si trasferiscono nella Casa della Salute in via Livio Becheroni angolo via caduti della Direttissima. Le operazioni di trasloco si svolgeranno fino a martedì 8. La postazione di Guardia medica effettuerà i turni presso la sede distrettuale fino a martedì. Dalle ore 20 di mercoledì 9 sarà attiva dentro la Casa della Salute. Il numero telefonico resta invariato: 0574 – 950010.



I prelievi del sangue sono sospesi da lunedì. L’attività riprenderà regolarmente mercoledì dentro i locali della Casa della Salute. Il servizio infermieristico domiciliare è garantito anche nei giorni del trasloco nell’arco delle 12 ore. Vaccinazioni: la seduta prevista per lunedì sarà effettuata presso il distretto di Vaiano. Gli operatori hanno già avvertito i cittadini in programma per questa giornata. Il servizio riprenderà regolarmente dal 9 settembre presso la Casa della Salute di Vernio



Pediatra: da venerdì 11 settembre dalle 15 alle 18, nella Casa della Salute sarà presente il pediatra incaricatoServizi amministrativi: riprenderanno con regolarità il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 14 alle 17. Presso lo sportello amministrativo è possibile effettuare la scelta e revoca medico, il rinnovo domicilio sanitario, il rilascio esenzioni da reddito e da patologia, riemissione della Tessera Sanitaria e l’attivazione del fascicolo sanitarioGli ambulatori specialistici, al momento continuano la loro attività presso il distretto di Vaiano. Nella Casa della Salute di Vernio, recentemente inaugurata, le attività saranno via via incrementate. La struttura è un punto di riferimento per i cittadini e parte del sistema dei servizi territoriali. Un vero e proprio modello di integrazione e innovazione delle cure primarie con servizi ed attività vicini ai bisogni della comunità. A pieno regime nella Casa della Salute lavorerà un team multi-professionale con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici della continuità assistenziale, infermieri, personale dei servizi sociali ed amministrativi oltre ad altri profili professionali. Tutto il team assicura la presa in carico della persona garantendo la continuità delle cure e l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale.La Casa della Salute, inaugurata ufficialmente a luglio, è stata realizzata all’interno dell’area ex magazzini comunali, in un immobile di proprietà del Comune di Vernio, acquistato poi dall’Azienda Sanitaria. La superficie a disposizione è di 490 metri quadri, con parcheggio dedicato, ci sono 13 locali oltre agli spazi comuni (reception e sale di attesa). Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è di stato di 828.000 euro a carico dell’Asl Toscana Centro.