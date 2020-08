Il Covid e la sindrome dello struzzo

Nessuna nuova, buona nuova, recita un vecchio adagio, che di questi tempi si potrebbe tradurre in “meglio non sapere”. È l’atteggiamento di alcuni di fronte al Covid. Nelle prime due settimane di agosto 341 persone hanno rinnovato un atto di generosità, hanno donato il sangue al Centro trasfusionale dell’ospedale di Prato. Per loro era pronto anche il test sierologico sul Covid, ma solo 37, poco più di uno su dieci, hanno accettato di farlo. Perché? Lo avevano fatto il giorno prima? Erano sicuri di non averlo? Temevano di risultare positivi alla vigilia della partenza per le vacanze? Non abbiamo una risposta sicura, ma è un atteggiamento che somiglia a quello dei non pochi commentatori social che ci accusano di fare allarmismo, addirittura terrorismo, quando diamo conto dell’aumento dei casi a Prato o in Toscana. Numeri sui quali c’è poco da dire: aumentano, e non è una bella notizia, non fa piacere, alcuni non vorrebbero leggerla e si irritano a sproposito. Eppure bisognerà farci i conti con questi numeri, quando manca meno di un mese alla annunciata riapertura delle scuole. Una buona notizia, invece, è che 500 tra insegnanti e bidelli si siano già prenotati per fare il test sierologico in questi giorni. Loro vogliono sapere.