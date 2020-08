Sorpresi a rubare in un garage e arrestati dalla polizia

PRATO. Un quarantenne italiano residente a Pistoia e un ventisettenne albanese senza fissa dimora sono stati arrestati dalla polizia a Prato con l'accusa di aver tentato un furto all'interno di un garage seminterrato in viale Vittorio Veneto. L'allarme è scattato poco dopo l'una della scorsa notte e sul posto sono state inviate le volanti. All'arrivo dei poliziotti, i due non avevano ancora fatto in tempo ad allontanarsi e sono stati bloccati all'interno del garage. Gli agenti hanno constatato che le portiere di due auto erano state forzate e a terra c'era una bicicletta che i due ladri contavano di portare via. I due sono stati dunque arrestati e portati in Questura. Entrambi hanno precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.