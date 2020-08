Creaf addio, arriva il Pair e debutterà progettando interni per i treni

PRATO. La città apre le porte a grandi e nuovi settori industriali. Maurizio e Marco Forgillo, amministratori della Sbf, puntano sull’area dell’ex Creaf, 1.100 metri quadrati in via Galcianese, per introdurre vento di novità nella produzione industriale. L’azienda arriverà ad occupare 5.000 metri quadrati. Qui la lingua che si parla non è il tessile, ma tecnologia ferroviaria. E l’ex Creaf dopo 10 e passa anni di vicende giudiziarie e diatribe, vede la luce in fondo al tunnel. Chiusi gli stabilimenti di Scandicci e di Pistoia, la fiorentina Sbf, partner di Hitachi Rail, porta in via Galcianese la nuova società EuroRail già con una prima commessa, quella di progettare e realizzare la pavimentazione e le pannellature ferroviarie per i treni regionali della linea “Rock” costruiti su due piani passeggeri. Si chiama così, “Rock”, la nuova flotta di TrenItalia per rilanciare il trasporto su rotaia a livello regionale nei prossimi anni.

L’ex Creaf, oggi Pair (Prato area innovazione e ricerca), diventa così centro di progettazione e di assemblaggio ferroviario. I contratti d’affitto fra EuroRail e Sviluppo Toscana, società della Regione che ha rilevato i capannoni di via Galcianese, sono già stati firmati. Per inaugurare l’immobile si attende solo la fine dei lavori di sistemazione, rallentati purtroppo dal lockdown. La nuova azienda porterà con sé in dote 25 nuove assunzioni, che si sommano al trasferimento di altrettanti dipendenti della ex Sbf a Prato. La nuova società ha già assunto alcuni impiegati, adesso cerca operai specializzati nei processi di assemblaggio e incollaggio. «Per Prato credo che queste assunzioni possano avere una ricaduta importante – hanno detto Marco e Maurizio Forgillo – Senza dimenticare che siamo fra i primi tre studi di progettazione d’Italia. Il nuovo impianto di Prato è un indotto importante per la città e per la regione».

Sul fronte della linea dei treni “Rock” i numeri non sono da poco; fra la fine di quest’anno e il 2034 , in Toscana arriveranno 100 nuovi treni regionali per un investimento complessivo di di 1,4 miliardi di euro, così come è stato sottoscritto nel 2019 nell’accordo fra la Regione Toscana e il Gruppo Fs italiane. A costruire i nuovi convogli sarà la Hitachi Rail Italy nello stabilimento di Pistoia, a predisporre pannelli e pavimentazione sarà ora la EuroRail di via Galcianese a Prato. Insomma, la nuova frontiera è la tecnologia.

«A Prato si sta concretizzando un vero e proprio polo tecnologico» ha detto Orazio Figura, direttore di Sviluppo Toscana. «Oltre alla EuroRail nell’ex Creaf ci sarà il centro di competenza regionale sul 5G e altre aziende di valore tecnologico. Sarà un centro generatore di ricerca avanzata e di opportunità sulle connettività, sulle nuove tecnologie e i processi di costruzione di rete. È una scommessa importante per un distretto industriale come Prato», ha commentato l’assessore regionale

Un’occasione anche per l’occupazione: soltanto con gli insediamenti attualmente previsti saranno creati circa 90 nuovi posti di lavoro. La nuova società EuroRail nasce dalla fusione della fiorentina Sbf e della spezzina Euroguarco. Trasferendosi a Prato negli spazi dell’ex Creaf, EuroRail dà vita ad un’esperienza industriale che potrebbe aprire altre possibilità nel mondo dei trasporti e delle alte tecnologie. La ex Sbf collabora da anni oltre che con Hitachi Rail, con Ansaldo Breda e l’industria tramviaria e aeronautica Bombardier, acquistata anni fa da Airbus. «Dobbiamo dire che sia la Regione che il sindaco Biffoni ci sono stati vicini. Abbiamo la possibilità di collaborare in un contesto di grande innovazione» hanno concluso gli azionisti di maggioranza di EuroRail. A settembre, avverrà l’inaugurazione dei primi capannoni attrezzati per la messa in lavorazione.