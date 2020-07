Ruba in un fast food e colpisce passante con una spranga

PRATO .La polizia ha fermato oggi, mercoledì 22, un nordafricano per aver commesso un furto all'interno di un fast food in viale Vittorio Veneto. L'uomo, verso le 3,30, aveva aggredito con una spranga un pakistano che aveva visto la scena. Il nordafricano, dopo aver sfondato il vetro della porta di ingresso del fast food, è stato trovato ancora in possesso sia del denaro sottratto dalla cassa, 275 euro, nascosto negli indumenti intimi, che della spranga metallica di cui si era servito per colpire il venticinquenne passante pakistano che per primo si era avveduto del furto. Il pakistano è stato soccorso da personale sanitario del 118 che gli prestava le cure. Per lui una prognosi di 6 giorni di guarigione. Condotto in Questura, lo straniero, 34 anni, libico, è stato arrestato per rapina impropria.