Al posto di una storica pasticceria sbarca la pizza fritta sino-napoletana

PRATO. Mattone dopo mattone, il forno a legna prende forma là dove una volta c’era la porta per il laboratorio di pasticceria. Mastro Ernesto, ditta storica del settore, è arrivato direttamente da Napoli per tirarlo su con un impasto di tufo e pietra chiamata “biscotto di Sorrento”. Perché per la pizza napoletana ci vuole un forno come Dio comanda. Pizza senza confini, cotta a legna o fritta, in un gustoso ponte fra Oriente e Occidente.

Ci voleva l’investimento di due cinesi e di un napoletano per far rifiorire un fondo sfitto nella zona del Serraglio, una delle aree più desertificate del centro storico.

Giù l’insegna della pasticceria Betti che tre anni fa fece le valigie per Montemurlo, il nuovo locale si chiamerà “Oro di Napoli”, quasi un atto d’amore per la storica tradizione culinaria partenopea. A suggellarlo è Matteo Ye Huiming, uno dei tre soci, pratese d’adozione da trent’anni. Ex sindacalista della Cisl, storico rappresentante della comunità orientale, interprete, Matteo Ye è stato il primo cinese a diplomarsi a Prato nel 1999.

«Ho in tasca un diploma di alberghiero al Datini – racconta – Credo il settore del food funzioni solo se si posiziona su un livello di qualità alta e su un segmento di prodotto specifico. Nel caso nostro, la pizza napoletana. Aprire un attività dopo una pandemia rappresenta un segnale di coraggio e fiducia».

L’anima napoletana del progetto si chiama Francesco Caruso, il più giovane dei tre soci. Ha 29 anni e il segreto della pizza più buona ce l’ha cucito nel Dna. «Nel nostro menù proporremo sei tipi di pizza fritta, utilizzando sempre ingredienti ben selezionati provenienti dalla Campania: i nostri impasti ad alta idratazione avranno una lievitazione di 72 ore». All’avventura imprenditoriale sino-napoletana dentro le mura si aggiunge un terzo socio, un imprenditore cinese che vive da tanti anni a Firenze. Sul fondo dell’ex pasticceria Betti, un grande locale quasi 200 metri quadrati che si affaccia su via del Vergaio e via Guizzelmi, i tre avevano buttato gli occhi prima che scoppiasse la pandemia.

Poi il Covid ha allungato i tempi dei lavori di ristrutturazione. Ma per l’inaugurazione di “Oro di Napoli” è questione di pochi giorni: dalla fine di luglio in poi, le specialità di pizza e fritti tipici della cucina campana saranno serviti sui tavolini all’aperto collocati in via Guizzelmi e sul lato più grande del marciapiede di via del Vergaio. «Abbiamo già chiesto i permessi a Sori ci stiamo informando per sottoscrivere una convenzione con il parcheggio del Serraglio in modo da agevolare la sosta per i clienti», racconta Matteo Ye.

Che si sente pratese a tutti gli effetti, lui che da tanti anni è impegnato in vari settori della cittadinanza attiva: in qualità di genitore, fa parte del consiglio d’istituto del comprensivo Marco Polo. «Abito da tanti anni in centro e mi dispiace vedere tutte queste serrande abbassate nei dintorni del Serraglio. Servono politiche di rilancio, una visione più complessiva che vada oltre l’idea della movida. Un luogo da rendere più vivibile, dove si attivano relazioni sociali e occasioni di aggregazione anche per le famiglie».