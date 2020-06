Non sarà necessario prenotare per farsi le analisi del sangue

PRATO. Prelievi del sangue senza bisogno di prenotare e con accesso diretto o “misto”. Questa la più importante novità della fase post-emergenza Covid programmata dall’Asl Toscana centro per Prato e le altre zone di competenza. Le nuove modalità scatteranno a partire dal 13 luglio. In particolare al presidio Prato Sud l’accesso ai prelievi sarà dietto dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 11,45. Più complicata l’organizzazione degli altri punti prelievo: presidio Giovannini di Prato, presidio di via Roma, presidio di via Giubilei, presidio di San Paolo, presidi di Vaiano, Vernio, Poggio a Caiano, Carmignano, Montemurlo.

Questa la nuova modalità: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 9 sarà possibile accedere tramite prenotazione Cup, mentre dalle 9 alle 11 con accesso diretto. La nuova fase 2, post emergenza Covid, ha visto impegnata l’azienda sanitaria in una riorganizzazione territoriale anche per quanto riguarda l’attività di prelievo al fine di potenziare l’offerta per rispondere alle necessità dei cittadini.

L’organizzazione di questo tipo di attività si è mossa seguendo due direttive: da un lato creando alcuni accessi diretti per permettere di effettuare il prelievo del sangue o le analisi delle urine senza alcuna prenotazione preventiva, dall’altro un ampliamento di orario nei punti dove è necessaria la prenotazione. A prevederlo è un’ordinanza regionale del 10 giugno, che tiene conto delle misure di prevenzione e distanziamento sociale connesse all’emergenza pandemica ma stabilisce che le attività di prelievo debbano essere effettuate anche mediante accesso diretto, al fine di garantire tempestività dell’intervento ed evitare allungamento dei tempi di attesa legati alla sola procedura di prenotazione