Cgil e Sunia: "Entro fine anno a Prato rischiamo 500 sfratti esecutivi"

PRATO. Altro che “andrà tutto bene”. Sta andando male per chi è alle prese con un affitto da pagare e rientra fra i trentamila pratesi che stanno usufruendo di ammortizzatori sociali. Che si traducono in tre mesi di stipendio più basso, numeri della Cgil alla mano: meno 350 euro per un operaio, meno 750 euro per un impiegato. Andrà peggio alla fine dell’anno, quando l’onda lunga del disagio abitativo post-Covid porterà con sé 500 sfratti esecutivi per morosità, quasi il doppio rispetto alla media di quelli eseguiti ogni anno con la forza pubblica. Previsioni a tinte fosche, quelle lanciate dal Sunia e dalla Cgil, in una città che è il fanalino di coda in Toscana per dotazione di edilizia residenziale pubblica (1.780 case popolari).

Il disagio abitativo fa irruzione sulla scena di un impoverimento generale delle famiglie con redditi ridimensionati. «In tre mesi la capacità retributiva si è ridotta di circa il 33% per un operaio, del 45% per un impiegato e un quadro – sottolinea il segretario generale della Cgil Lorenzo Pancini - Una situazione drammatica per le famiglie che, oltre a pagare un affitto, devono far fronte ad altre scadenze come la Tari».

259 FAMIGLIE CHIEDONO AIUTO

Fra il primo marzo e il 31 maggio, hanno bussato alla porta del Sunia 259 cittadini: solo in 39 casi i proprietari hanno detto sì a una riduzione del canone. «Abbiamo tutti segnali di una pentola a pressione che sta bollendo – ammette, segretaria regionale del Sunia - Lo dimostra il numero delle domande pervenute al Comune per il contributo straordinario all’affitto: quasi duemila domande, il 585% in più rispetto alle 340 del bando ordinario del 2019». Su quasi duemila richieste, solo 605 sono state ammesse e finanziate.

I PREZZI

Dopo Firenze, è Prato a indossare la maglia nera in Toscana per il costo più alto al metro quadrato: si va dai 500 euro per un monolocale agli 800 euro per un trilocale. «Si assiste sempre più a una migrazione dei pratesi verso i territori di Agliana, Quarrata e Montale», fa sapere Davide Innocenti della segreteria regionale del Sunia. Emergenza abitativa e stipendi sempre più bassi alimentano un mix esplosivo: Prato è quarta città in Toscana per numero di sfratti: uno ogni 380 famiglie.

I PATTI TERRITORIALI

Sono fermi dal 31 luglio 2003. Prato è l’unica realtà a non aver rivisto gli accordi territoriali siglati da 11 associazioni di inquilini e proprietari sotto l’egida del Comune. Il ricorso ai contratti di affitto a canone concordato (cedolare secca) può essere vantaggioso, ma solo in presenza di accordi territoriali aggiornati. Vantaggio che viene meno se i canoni non risultano in linea con il mercato attuale. «Mi appello alle associazioni dei proprietari perché prevalga l’interesse generale – chiede Grandi - Se ci sono sigle che non hanno questa volontà, si sfilino. L’accordo territoriale è l’unico strumento per calmierare gli affitti del 30%». Paradossale poi si benefici della cedolare secca del 10% anche se si affitta a prezzi di libero mercato, secondo la denuncia del Sunia. infine, una proposta al Comune: Imu agevolata al 5,7% sulle case ad affitto calmierato, bonus da 500 euro ai proprietari che passano al canone agevolato.