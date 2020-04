Altri due anziani muoiono per il Covid-19 a Prato

Si tratta di due uomini di 73 e 81 anni. Guariti due ospiti della casa di riposo di Comeana. Sei nuovi contagi in provincia, 19 decessi in Toscana

PRATO. Prima o poi l'epidemia di coronavirus finirà, ma intanto continua a mietere vittime, nonostante la curva del contagio in Toscana e in Italia stia lentamente scendendo. Nelle ultime 24 ore sono morti due uomini residenti a Prato, di 73 e 81 anni, che secondo i nostri calcoli fanno salire il totale delle vittime in provincia a 40, mentre secondo la Regione il totale è di 38.

Ci sono anche buone notizie, come quella che arriva da Comeana, dove due degli anziani ospiti della casa di riposo che ha già pagato un prezzo altissimo all'epidemia, con sei decessi, sono guariti e vanno ad aggiungersi agli altri tre della cui guarigione si era avuta notizia ieri.

Tornano invece a salire i contagi in provincia di Prato con 6 nuovi casi secondo il bollettino quotidiano della Regione, che portano il totale a 479. Secondo l'Asl Toscana Centro, invece, come al solito il numero di casi è diverso da quello comunicato dalla Regione, nonostante alcuni giorni fa il presidente Enrico Rossi avesse annunciato di aver messo in piedi un gruppo di lavoro per rendere più chiara la comunicazione. Dunque per l'Asl i nuovi casi non sono sei ma quasi il doppio, cioè 11: otto a Prato, due a Montemurlo e uno a Vaiano. Tra i nuovi casi ci sarebbero anche due giovani donne e due giovani uomini.

In Toscana sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti invece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533). I test eseguiti hanno raggiunto quota 114.100, 4.175 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.477. Si registrano 19 nuovi decessi: 11 uomini e 8 donne con un’età media di 83,3 anni.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri; questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 2.760 i casi complessivi ad oggi a Firenze (56 in più rispetto a ieri), 479 a Prato (6 in più), 583 a Pistoia (8 in più), 957 a Massa Carrara (1 in più), 1.221 a Lucca (6 in più), 818 a Pisa (7 in più), 494 a Livorno (2 in più), 587 ad Arezzo (7 in più), 412 a Siena (1 in più), 389 a Grosseto (3 in più). 70 in più quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 16 nella nord Ovest, 11 nella sud est.

La nostra regione si conferma all’11° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 233 casi per 100.000 abitanti (media italiana 305 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa con 491 casi x100.000 abitanti, Lucca con 315, Firenze con 273, la più bassa Livorno con 148.

Complessivamente, 5.173 persone sono in isolamento a casa (meno 445 rispetto a ieri, precisamente - 7,9%), poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 17.261 (meno 645 rispetto a ieri, -3,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 8.259, nord ovest 7.773, sud est 1.229).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 994 (10 in meno di ieri), di cui 174 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 1.828 (più 533 rispetto a ieri, il 41,2%): 995 persone “clinicamente guarite” (+55%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 833 (+27,6%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Si registrano 19 nuovi decessi: 11 uomini e 8 donne con un’età media di 83,3 anni. Relativamente alla provincia di notifica del decesso, 9 le persone decedute nella provincia di Firenze, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno, e 1 ad Arezzo.

Sono 705 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 202 a Firenze, 38 a Prato, 72 a Pistoia, 111 a Massa, 101 a Lucca, 66 a Pisa, 41 a Livorno, 28 ad Arezzo, 25 a Siena, 14 a Grosseto, 7 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 18,9 x100.000 residenti, contro il quasi 41x100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa (57 x100.000), Lucca (26 x100.000) e Pistoia (24,6 x100.000), il più basso a Grosseto (6,3 x100.000).