La "disobbedienza civile" di oltre cento aziende tessili di Prato: "Noi riapriamo domani"

PRATO. Gli industriali tentano di forzare la mano della Prefettura di Prato sulla riapertura delle fabbriche. Un'azione di "disobbedienza civile" che in queste ore ha fatto diventare roventi le linee telefoniche tra la Prefettura stessa, Confindustria, il Comune di Prato e le forze dell'ordine. Con un'azione concertata, oltre cento mail sono arrivate all'indirizzo della Prefettura da parte di altrettante aziende del distretto tessile. Nei messaggi si comunica la riapertura delle aziende da domani (21 aprile), senza attendere il via libera dal governo, che sta pensando al 4 maggio per l'inizio della "fase 2".

Non appena ricevuti i messaggi, il nuovo prefetto Lucia Volpe ha chiamato la Questura e la guardia di finanza per informarli di quanto stava accadendo e poi anche il sindaco Matteo Biffoni. Alle 16 è fissato proprio in Prefettura un incontro coi rappresentanti di Confindustria Toscana Nord, nel corso del quale la questione sarà esaminata più nel dettaglio.

I promotori della "rivolta", che per il momento non escono allo scoperto, hanno predisposto due modelli per le comunicazioni di riapertura inviate alla Prefettura, uno per per i committenti, l'altro per i terzisti. La sostanza non cambia.

Nelle mail si dichiara che "l’obsolescenza tecnica dei prodotti del settore del tessile e dell’abbigliamento èpari a quella della filiera alimentare, in quanto attività fortemente stagionale; che il mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dai singoli capitolati potrebbe esporre l’azienda a considerevoli penali e/o richieste di risarcimento danni difficilmente sopportabili dai conti economici aziendali già provati dall’emergenza; che sono già stati posti in essere (o lo saranno per la data di riapertura) tutte le precauzioni e protocolli anti-contagio previsti sia dalla legislazione nazionale che regionale; che il protocollo di sicurezza anti-contagio sarà inviato alla Regione Toscana entro 5 giorni dalla riapertura; che l’ingresso dei dipendenti e collaboratori in azienda avverrà solo su base volontaria, senza nessun obbligo a carico del singolo dipendente; che la riapertura riguarderà solamente alcuni reparti produttivi essenziali, fermo restando che le altre attività rimarranno sospese o saranno effettuate in smart working".

"Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere - si legge ancora nelle bozze delle comunicazioni - (il titolare dell'azienda, ndr) comunica che presso i locali aziendali accederà personale dipendente o terzi delegati per: realizzazione di campionari ed attività di prototipia; spedizione verso lavorazioni e contoterzisti di materie prime e di prodotti semilavorati per completare il ciclo produttivo di ordini acquisiti prima del 22 marzo 2020; ricezione in magazzino di beni e forniture relative ad ordini acquisiti prima del 22 marzo 2020; ultimazione delle fasi produttive interne relative ad ordini acquisiti prima del 22 marzo 2020".