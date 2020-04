I numeri dell'epidemia: 13 nuovi casi, nessuna vittima

PRATO. Tornano a crescere in maniera significativa i casi di positività al coronavirus in provincia di Prato. Secondo i dati comunicati alla Protezione civile nazionale, il totale sale a 370 rispetto ai 357 del giorno prima, vale a dire 13 casi in più. Al momento non risultano nuove vittime del virus in provincia.

Dunque, stando al bollettino regionale sono 231 casi positivi rilevati oggi in Toscana, un dato che porta il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia a 6.958. I tamponi eseguiti oggi sono stato 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756, quarta regione in Italia. I laboratori di microbiologia toscani nelle ultime 24h hanno analizzato complessivamente 5.188 tamponi.





La casistica grave continua a diminuire: il numero dei ricoveri generali si assesta a 1.234, di cui 237 in terapia intensiva. Complessivamente sono 33 in meno rispetto a ieri, di cui 19 in terapia intensiva, il dato più basso dal 26 di marzo.Sono 13 i deceduti registrati oggi: 5 nella Asl Nord Ovest, 7 nella Centro e uno nella Sud est. Questo è il dato più basso a partire dal 30 di marzo ed assesta la Toscana al 6.7% di letalità (% dei deceduti sui casi), quasi la metà rispetto al dato nazionale (calcolato però alla data di ieri) che era del 12,8%."Il fenomeno che emerge con maggiore positività per il futuro - spiega la Regione - è il numero dei guariti che anche oggi sono 48.499 in totale (probabilmente un errore, visto che il totale dei contagiati in Toscana è di 6.958, ndr), un dato che da alcuni giorni, e lo sarà sempre di più, supera stabilmente quello dei deceduti".