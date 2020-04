Senza mascherina non si potrà salire sui bus della Cap

L'obbligo entrà in vigore dal 13 aprile. In caso di rifiuto del viaggiatore il mezzo sarà fermato

PRATO. Da lunedì 13 aprile si potrà salire a bordo dei bus della Cap solo indossando la mascherina protettiva. Lo rende noto la Cap, "in ottemperanza all’ordinanza del 6 aprile del presidente della Regione Toscana sul contenimento dell’emergenza sanitaria da coronavirus". La Cap avverte che la decorrenza potrebbe anche essere anticipata autonomamente dai Comuni.

Nel caso in cui salga a bordo un viaggiatore che non indossi la mascherina, avverte ancora la Cap, "il servizio sarà interrotto in quanto vengono meno le condizioni di sicurezza relative alle misure anticontagio Covid-19". Il bus ripartirà solo quando il viaggiatore senza mascherina sia sceso dal mezzo o si sia messo la mascherina. Se si rifiuterà di scendere verranno chiamate le forze dell'ordine.

L'obbligo della mascherina vige anche per l'accesso agli uffici della Cap. Restano naturalmente valide anche tutte le altre indicazioni date dalle autorità per i comportamenti da tenere a bordo dei mezzi pubblici, in particolare quello di disporsi in modo uniforme a bordo, mantenendo le distanze tra le persone anche in fase di salita/discesa dal mezzo, evitando gli assembramenti e seguendo le condizioni di accesso al servizio presenti a bordo.

Intanto Cap continua l'opera di sanificazione dei mezzi e nonostante l'utenza in questi giorni sia ridotta, vengono usati bus di grandi dimensioni, proprio per favorire il distanziamento tra un viaggiatore e l'altro.