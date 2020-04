Rsa di Comeana: indaga la Procura. E per ora gli ospiti non saranno trasferiti

CARMIGNANO. La procura di Prato indaga sui decessi e i contagi nella Rsa di Comeana. E' stato aperto un fascicolo modello 45, ovvero al momento senza indagati né ipotesi di reato. Il procuratore Giuseppe Nicolosi ha finora acquisito articoli di stampa e altre dichiarazioni in relazione alla casa di riposo che conta finora cinque decesi, al quale ne va aggiunto un altro di un'anziana che frequentava il centro diurno, e altri 18 positivi e tra gli operatori 15 casi di contagio. Gli accertamenti sono finalizzati a capire cosa sia accaduto nella struttura. Il primo a risultare positivo a inizio marzo è stato un operatore. Sono stati poi accertati contagi in 8 degenti, il 16 marzo il primo decesso. A inizio aprile su 58 tamponi effettuati 28 i positivi, un bilancio che ha provocato l'ira dei sindaci e la richiesta che intervenisse la Asl. Quest'ultima ha poi istituito il 6 aprile una task force per garantire adeguata assistenza e tutela agli ospiti.

Gli anziani della casa di riposo di Comeana, quelli almeno che sono risultati positivi ma stanno bene, privi di qualsiasi sintomo, probabilmente rimarranno nella palazzina di fianco alla chiesa del paese dove vivono. Con il supporto però di medici e infermieri della Asl. Una soluzione che eviterebbe il trauma psicologico di un trasloco. Tutto dipenderà dalla possibilità di creare nella struttura due zone ben separate: utilizzando magari un piano per i 14 contagiati e l’altro per i 9 che al tampone sono invece risultati negativi (con la sorpresa peraltro di aver scoperto che molti avevano già generato anticorpi, il che vuol dire che si erano ammalati e poi guariti). Zone dunque separate e ingressi distinti.

Altrimenti il trasferimento degli anziani, anche degli asintomatici (novità di ieri), sarà inevitabile. Dopo giorni di scontro al calor bianco, sindaci e Asl avevano trovato una mediazione lunedì sulla gestione degli anziani della casa di riposo: con l’accordo pure di chi la struttura la gestisce, la onlus “Casa accoglienza anziani”, convenzionata con l’azienda sanitaria.

«Non che tutti i problemi siano già stati risolti – aveva commentato a sera il sindaco– ma abbiamo avviato un dialogo e stiamo lavorando tutti assieme per la messa in sicurezza della Rsa, degli anziani che ci vivono e di chi vi lavora». L’Asl avrebbe fornito il personale, se necessario. E la necessità c’era. Con 15 dipendenti infatti trovati giovedì positivi, sia pur senza sintomi, la casa di riposo si era ritrovata da un giorno all’altro con solo 7 operatori e 2 infermieri e 23 ospiti di cui 14 positivi.

«Se ci aiutano a trovare gli addetti va bene – aveva commentato soddisfatta la direttrice, Paola Lombardi – Non avrei chiesto di portare gli anziani altrove se la situazione fosse stata diversa». L’Asl garantirà anche dispositivi di sicurezza e protocolli adeguati. Solo per i sintomatici, aveva chiarito l'azienda, sarà previsto un trasferimento: forse nei locali del vecchio ospedale pratese o a Narnali. Ma tutti gli ospiti di Comeana, salvo un anziano con febbre alta, al momento stanno bene. Dunque la situazione sembrava chiara. La nuova ordinanza firmata ieri dal presidente della Toscana ha rimescolato un po’ le carte. Chi vive in una Rsa ed è positivo sarà preso in carico dal sistema sanitario con l’assistenza che è propria delle cure intermedie: infermieri dunque e medici, che se necessario l’Asl potrà assumere con procedure d’urgenza, e strumentazione adeguata. La novità è che non riguarderà solo chi ha i sintomi tipici della malattia ma anche chi non li ha, con l’obbligo per tutti di essere isolati dal resto degli ospiti.

«Alla fine sono andati nella direzione da noi auspicata e suggerita: quella di considerare gli asintomatici un caso anche sanitario e non solo sociale» sorride il sindaco Prestanti. «L’importante – conclude – è tutelare tutti». Ma se nella Rsa si riuscirà a creare ambienti separati, gli anziani affidati alle cure intermedie potranno rimanere lì, a “casa” loro.