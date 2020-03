PRATO. Ci sono altri due casi di coronavirus a Prato. La conferma della Regione è arrivata nel pomeriggio di oggi, 9 marzo. Entrambi sono ricoverati. Si tratta di un uomo di 30 anni e di una donna di 34 anni. Il primo paziente sarebbe stato nei giorni scorsi a Milano per assistere a un concerto ed è figlio di operatori sanitari. Le sue condizioni sono abbastanza serie per una polmonite, mentre la donna presenta sintomi più lievi.

Nei giorni scorsi si era avuta notizia di una donna di 44 anni, residente a Firenze e arrivata lunedì 2 marzo al pronto soccorso del Santo Stefano. Successivamente c'è stato il caso di un uomo di 42 anni, anche lui positivo al coronavirus, che è in quarantena nella sua abitazione. Un altro paziente è ricoverato al Santo Stefano e proviene da Empoli.

Uno dei due nuovi casi è il dipendente di una struttura di Comeana, nel comune di Carmignano. Il Comune ha spiegato che il paziente non risiede nel comune di Carmignano ed è attualmente ricoverato all'ospedale Santo Stefano di Prato. Immediatamente il Comune, insieme alla Asl, ha attivato tutte le procedure del casoNelle prossime ore, fanno sapere dal Comune, arriveranno tutti gli aggiornamenti da parte dell'Autorità sanitaria competente, "che sta lavorando incessantemente, e con la quale il Comune è costantemente in contatto".

"L'Asl sta facendo il quadro epidemiologico del paziente - informa la nota del Comune - Stamattina sono stati effettuati ulteriori tamponi per la ricerca del coronavirus a persone entrate in contatto con il paziente. Tamponi che sono stati inviati al laboratorio di Careggi per le analisi. Appena ci saranno notizie ufficiali verranno dati ulteriori aggiornamenti".

Il sindaco Edoardo Prestanti e tutta la Giunta stanno costantemente monitorando la situazione ed è stata disposta altresì l'apertura del Coc di Protezione civile."Invitiamo tutti a seguire scrupolosamente i comportamenti diffusi dalle autorità sanitarie e a collaborare reciprocamente - dice il sindaco - È il momento di restare uniti, e del senso di responsabilità civica".