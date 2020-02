Ora rischia di saltare la cena con 500 invitati al ristorante cinese

PRATO. Volevano offrire una cena a cinquecento invitati, ma quasi certamente dovranno rinunciare al progetto gli attivisti del tempio buddista Pu Hua Si di piazza del Mercato Nuovo. L’idea è stata lanciata qualche giorno fa ed era molto ambiziosa: riunire nel ristorante cinese di via Ferrucci a Mezzana i rappresentanti delle istituzioni politiche, religiose e della società civile per lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza alla comunità cinese ai tempi del coronavirus. Tra gli invitati avrebbero dovuto esserci il cardinale di Firenze, il vescovo di Prato, sindaci, parlamentari e consiglieri regionali, il rabbino capo di Firenze, il presidente delle comunità islamiche e un po’ di società civile.

Quello che è successo ieri, col moltiplicarsi di casi di contagio in Lombardia e nel Veneto, ha cambiato tutte le carte in tavola e già in mattinata il segretario del tempio buddista, Davide Finizio, ha avvertito che al momento era tutto bloccato. In serata la conferma: il tempio buddista si è preso 24/48 ore di tempo per decidere, ma la decisione sembra scontata, anche perché l’iniziativa, dice Finizio, potrebbe essere equivocata o strumentalizzata. A farsene promotore era stato lo stesso console generale della Repubblica popolare cinese a Firenze, Wang Wengang, che ora, comprensibilmente, consiglia prudenza. La materia è delicata e lo scivolone è dietro l’angolo, senza contare che di questi tempi molti invitati potrebbero dare forfait per paura del contagio.





Di sicuro continuano a non presentarsi i cinesi di ritorno dalla madrepatria che da mercoledì erano attesi all’ambulatorio allestito da Regione e Asl in via Lucchese all’Osmannoro per il test sulla presenza o meno del virus. Anche ieri nessun orientale si è presentato sul retro del Centro Cromed Salus e dunque in tre giorni si conta un solo accesso, quello dell’italiano di 35 anni che è risultato negativo al test. Oggi al Dipartimento di prevenzione in via Lavarone l’Asl Toscana Centro ha dato appuntamento alla stampa per un «aggiornamento puntuale sulle azioni che l'Asl sta attivando quotidianamente per la gestione dell'emergenza coronavirus. Saranno presenti il direttore del Dipartimento Renzo Berti e Massimo Di Pietro, direttore di Malattie infettive dell’Asl.