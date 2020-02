Giani si presenta a Prato e propone l'asilo nido gratis per tutti

Folla al Teatro Politeama per il primo appuntamento in città del candidato del Pd alla presidenza della Regione. Più Europa ha declinato l'invito in polemica col Pd pratese

PRATO. Teatro Politeama pieno ieri sera, 12 febbraio, per Eugenio Giani, candidato a presidente della Regione per le elezioni di primavera. Prato non si è fatta mancare l'occasione di accogliere quello che è oggi il presidente del consiglio regionale, anche con qualche fischio dai comitati della Piana contro la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Peretola. Calmo e diretto, Giani ha precisato con chiarezza che "ogni confronto è possibile ammettendo opinioni diverse". Di fatto, l'aeroporto si farà.

Ma il candidato a reggere la Toscana nei prossimi anni ha speso parole importanti per la città. "Prato e la piana sono il terzo polo industriale d'Italia. Prato deve tornare ad avere una centralità primaria nel guidare le aziende pubbliche toscane, qui è nato Consiag e qui deve essere impiantata la centralità delle multiutility della regione". Dichiarazioni importanti, come la stoccata a Publiacqua e alla romana Acea. "Non è pensabile che Acea si prenda il 40% degli utili e li porti a Roma. Dobbiamo rivedere tutto il sistema". E' un super-Eugenio quello che si mostra ai pratesi, parlando per 40 minuti senza mai cedere o intaccare una parola. Prima di lui, sul palco Gabriele Bosi, segretario provinciale dei democratici e il sindaco Matteo Biffoni, assieme ai volontari che otto mesi fa hanno girato in lungo e largo la città per la vittoria al secondo turno del sindaco pratese.

Cartelli di protesta contro la nuova pista dell'aeroporto di Peretola (foto Batavia)

Giani cita Ignazio Silone, uno degli intellettuali italiani più letti nel mondo, riaffermando quello che ormai sembra il leit motiv della sua campagna elettorale, "Ciò che si ha nella vita è ciò che si dona", ripete che dobbiamo essere "uguali nell'avere e diversi nell'essere", rimette al centro i partiti politici e il Partito democratico, promette che Prato avrà una linea veloce su rotaia dal Museo Pecci a Peretola per ricongiungersi poi alla tramvia fiorentina. Un teatro pieno, appunto, che applaudito soprattutto quando Giani ha messo sul piatto delle proposte quella di offrire a tutte le famiglie toscane l'asilo nido gratuito. Per tutti senza eccezione. Ha parlato poi della sanità regionale e della sua eccellenza per "riportare la Toscana a essere leader in Italia". Alla fine, musica di Bruce Springsteen.

+ Europa

Con un comunicato il Coordinamento provinciale di +Europa ha declinato l'invito a presenziare all'evento organizzato dal Pd pratese. "Dalle scorse elezioni amministrative non abbiamo alcun dialogo né con l'amministrazione locale né tantomeno con il PD pratese - si legge nel comunicato di + Europa - Fin dal primo incontro avvenuto a seguito della formazione della giunta Biffoni non ci sono mai state le condizioni, né tantomeno abbiamo notato interesse da parte di chi governa la nostra città, per un nostro coinvolgimento in maggioranza nonostante il nostro importante apporto in termini di voti e di contenuti. Abbiamo successivamente chiesto un incontro, ormai diversi mesi fa, per chiarire la nostra posizione ma, nonostante la campagna elettorale per le regionali sia già iniziata da qualche settimana, siamo dispiaciuti che questo non sia ancora avvenuto. Consapevoli del progetto più volte sostenuto dal PD stesso di un'ampia coalizione a sostegno di Eugenio Giani, riteniamo però che questa non possa che essere la naturale conseguenza di una collaborazione che parte dalla dimensione locale che, ribadiamo, a Prato al momento non c'è. Pertanto, benché il nostro apprezzamento verso Eugenio Giani non sia in alcun modo in discussione, riteniamo che una collaborazione a livello regionale - verso la quale siamo fortemente disposti - debba anzitutto avere delle solide premesse sul piano cittadino".