La famiglia Taddeucci Sassolini è uscita dal Lanificio dell’Olivo

PRATO. Il Lanificio dell’Olivo, una delle più conosciute aziende di filati per maglieria del distretto tessile pratese, passa di mano. Dopo quattro anni e mezzo il fondo di private equity Gradiente, che nel 2015 aveva acquistato l’80% dalla famiglia fondatrice Taddeucci Sassolini, vende tutto a un investitore finanziario di Milano, Ethica Global Investments (Egi) che rileva anche il 20% rimasto in capo ai fondatori (tramite Firme spa). Di fatto la famiglia Taddeucci Sassolini con le figlie Ilaria e Chiara Taddeucci Sassolini, che erano rimaste all’interno della manifattura di filati per qualche anno mentre il padre Pietro, era uscito subito, esce completamente dall’azienda pratese. L’impresa si è sempre contraddistinta per aver investito in un marchio di sostenibilità ed aver fatto da apripista al Consorzio di filati dove proprio Ilaria Taddeucci Sassolini era diventata presidente di questo consorzio per uscire a marzo del 2017.

Nel 2018 il Lanificio aveva chiuso il bilancio in perdita e nell’ultimo anno il controllo operativo della società, ubicata a Campi Bisenzio, aveva come board di controllo un management composto dal presidente Vittoria Varianini, l’amministratore delegato Fabio Campana, il direttore finanziario Gianluca Bazzi e il direttore tecnico Pierluigi Biagini. «La società ambisce a raggiungere importanti obiettivi di sviluppo – afferma l’amministratore delegato Campana – sia attraverso iniziative di crescita organica, ad oggi siamo 65 dipendenti, sia ponendosi come soggetto aggregatore per la creazione di un polo di riferimento dei filati italiani di qualità. Per guidare tale ambizioso piano di sviluppo è stato confermato l’attuale management, che ha partecipato direttamente all’investimento (per circa un 3%) al fianco di Egi».

L’operazione, il sesto investimento fatto da Ethica Global Investments, è stata realizzata tramite un leveraged buyout al quale hanno partecipato i manager della società. Il fondo Gradiente, che nel 2015 aveva pagato circa 30 milioni, in questi anni non è riuscito a sviluppare l’azienda, che ha chiuso il 2019 con quasi 20 milioni di ricavi, sugli stessi livelli dell’anno precedente e sugli stessi livelli del 2014, prima dell’acquisizione.

«Dal gennaio 2018 stiamo lavorando per trasformare l’azienda e farla crescere nei servizi, nei prodotti e nell’innovazione – continua Campana – abbiamo messo sul mercato 10 nuovi filati e la parola d’ordine è sostenibilità arricchendo il prodotto e guardando al settore green e all’economia circolare. Il risultato 2019 ha avuto indicatori di performance al di sopra della media del settore e la nostra proposta che abbiamo fatto, investendo direttamente in questo progetto, ha visto credere nel piano a un fondo di Milano. È qualcosa di creativo perché il management è veneto, la proprietà è milanese e vogliamo crescere a Prato». —