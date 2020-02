Coronavirus: lunedì 3 Biffoni incontra il ministro Speranza

PRATO. La circolare diramata sabato scorso dal ministero della Salute per le scuole di ogni ordine e grado pur non prevedendo nessun provvedimento specifico per gli studenti rientrati da assenze per motivi di viaggio invita gli insegnati a monitorare eventuali sintomi. Per dare un supporto alle scuole, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale e per poter fornire informazioni dirette l'amministrazione comunale sta organizzando per i prossimi giorni un incontro tra i dirigenti e la Asl, ricevendo l'immediata disponibilità del dottor Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione. L'incontro sarà l'occasione per poter rispondere a qualsiasi dubbio e richiesta di informazioni da parte delle scuole.

«Ricordiamo - avverte il Comune - che l'amministrazione comunale di Prato è in costante contatto con la Asl, la Regione, al Prefettura e il consolato cinese. Inoltre domani, lunedì 3, il sindaco incontrerà il ministero della Salute Roberto Speranza in visita a Careggi per parlare della sanità toscana. Sarà l'occasione per un nuovo aggiornamento sulla situazione.

Silli e Milone. "Sono intollerabili i casi di sinofobia che si stanno verificando nel nostro Paese - interviene Giorgio Silli deputato di "Cambiamo" - e persino nella mia città, Prato. Il nostro compito è quello di informare e sconfiggere l’ignoranza, spiegando innanzi tutto che la nazionalità non ha nulla anche fare con il virus. È tuttavia di oggi la notizia che anche la municipalità di Wenzhou, dalla quale proviene la totalità della comunità cinse di Prato, è stata praticamente isolata per la grande diffusione del virus. Al momento non ci sono cure o vaccini ed eminenti virologi ci dicono che la situazione dell’epidemia è critica. Il Comune di Prato, anziché perdere tempo in iniziative pittoresche, dovrebbe aver già predisposto un opuscolo informativo da consegnare a casa tutti gli abitanti di Prato – di qualsiasi nazionalità - per illustrare loro lo stato dei fatti ed i comportamenti da tenere. Io credo che siamo ancora in tempo per farlo: mi occuperò di interpellare a questo proposito il ministero della Sanità, per capire se è possibile una collaborazione per un’informativa sul nostro territorio. Sarebbe infine auspicabile che l’informativa possa essere condivisa e sottoscritta dall’opposizione cittadina, dato che il lassismo di questi giorni dell’amministrazione comunale ha reso la sua azione poco credibile".

"Qualche settimana fa veniva escluso dal consigliere comunale- commenta, ex assessore alla sicurezza e leader di Prato libera e sicura -, seguito a ruota da una parte politica ben nota, qualsiasi forma di contagio nella città di Wenzhou, città da cui provengono la stragrande maggioranza dei cittadini cinesi di Prato. Poi evidenziava la distanza chilometrica tra la Cina e l'Italia per poi preoccuparsi più degli affari che della salute dei cittadini. E adesso quale giustificazione viene fornita dopo che il coronavirus ha colpito anche la città di Wenzhou? In questi giorni ho chiesto in continuazione a Biffoni di mettere in atto diverse misure di prevenzione che vanno dai controlli a tutte le attività economiche cinesi che commerciano carni di qualsiasi genere importate dalla Cina e altri prodotti alimentari al controllo di quei pullman pieni di cittadini cinesi che partivano dal piazzale dell'ex Coop, ora Obi, per recarsi in Cina o provenivano dalla Cina. Era troppo chiedere a Biffoni tutte queste misure di sicurezza e prevenzione? È mai possibile che un sindaco non riesca ad assumersi determinate responsabilità che la stessa legge gli attribuisce attraverso le ordinanze contingibili e urgenti? E come intende comportarsi con tutti quei ragazzi cinesi che rientreranno dalla Cina e da Wenzhou per fare il loro ingresso nelle scuole cittadine? Non so cosa aspetti il sindaco Biffoni per mettere in campo tutti gli strumenti per tutelare i cittadini pratesi".