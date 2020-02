Al Pin nuovi corsi e seminari del Wem Park

PRATO. Il Pin di Prato sarà punto di riferimento formativo per la Toscana, ma anche per tutta Italia, del Digital Marketing. «Dopo quasi 5 anni di attività, ricerche per aziende, pubblicazioni scientifiche e con ben 9 edizioni del Master in Digital Marketing all’attivo - spiega Luciano Baggiani, presidente del Pin - il Laboratorio Wem_Park è diventato un centro di eccellenza a livello regionale in grado di svolgere ricerca e formazione nel settore strategico della digitalizzazione per le imprese. Le competenze e il supporto di 25 aziende sponsor, ha permesso al laboratorio di studiare una serie di percorsi pensati esclusivamente per manager, imprenditori e liberi professionisti nell’ambito del digital marketing. Le figure professionali in questo ambito sono diverse e per i giovani le opportunità non mancano. Ricordiamo che nel 2025, secondo una ricerca di Microsoft, il 65% degli occupati svolgerà un lavoro nel campo digitale che ad oggi, ancora non esiste. Ed è per questo che dobbiamo investire e preparare le generazioni future a questo grande cambiamento».

«Sono tre le tipologie di corsi per professionisti, manager ed imprenditori: “Beginner”, “Digital Pro” e “Sabato 180” - dice Danio Berti, direttore operativo del Laboratorio Wem_Park - si tratta sempre di interventi mirati all’applicazione immediata delle conoscenze acquisite che trattano i temi più importanti ed attuali in ambito digital». «Tre opportunità diverse tra loro ma che raggiungono tante tipologie di persone con diverse specializzazioni - interviene Alessandro De Rosa, responsabile dell’Ufficio Alta Formazione - il primo sarà "Neurostorytelling - la narrazione che seduce il cervello" previsto per venerdi 14 febbraio mentre per i corsi beginner Il corso "FB & IG per il tuo business" si svolgerà venerdì21 febbraio ed è pensato proprio per artigiani, professionisti ed imprenditori che vogliono imparare a migliorare il proprio posizionamento on-line attraverso i social network. “Sabato 180” si tratta di interventi di 180 minuti di cultura digitale che si svolgono il sabato mattina». Nel corso del 2020, ti terrà anche un ciclo di seminari gratuiti. Il primo si terrà venerdì 21 febbraio dalle 17,15 alle 18,30 con il professor Wilson Ozuem della University of Cumbria (UK) esperto di digital e fashion marketing: “The many faces of millennial online brand community and customer loyalty”. Per tutte le informazioni e iscrizioni www.wempark.org.