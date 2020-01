Capodanno cinese, tanti appuntamenti per l'anno del Topo

PRATO. È in moto la macchina dei preparativi per i festeggiamenti del Capodanno cinese. L’associazione buddista della comunità cinese in Italia sta organizzando le iniziative per l’anno del Topo. Il primo appuntamento in calendario è per il 24 gennaio alle 17 quando presso il tempio buddista in piazza della Gualchierina ci sarà il suono della campana che segna l’inizio del nuovo anno in Cina. Sarà alle 17 perché a quell’ora a Pechino è mezzanotte. Quest’anno, però, a differenza del 2019 non ci saranno le varie riproduzioni dei principali monumenti cinesi in piazza Mercatale che di notte erano completamente illuminate. Evento che fu interamente coperto finanziariamente dall’associazione buddista della comunità cinese in Italia. «Era un’occasione particolare quella – spiega Davide Finizio segretario del tempio buddista – Nel 2019 si festeggiavano i 70 anni dalla fondazione della Popolare Repubblica cinese». Ed anche quest’anno i costi dell’organizzazione del capodanno cinese sono a carico dell’associazione che vede comunque il patrocinio del Comune e la partecipazione di diverse associazioni. «Il suono della campana il 24 gennaio – ricorda Davide Finizio – è un appuntamento aperto a tutti e segna l’ingresso nell’anno del topo, che è il primo segno del calendario cinese. Poi ci saranno altre iniziative che stiamo mettendo a punto e come di consueto la sfilata del dragone. La prima è in programma il 1 febbraio al Macrolotto, la seconda è quella di domenica 2 febbraio e che partirà dal tempio buddista per raggiungere piazza del Comune».

il 2020 è l'anno del Topo.

A Prato, oltre alle tradizionali sfilate organizzate dall'Associazione buddista della comunità cinese in Italia, si terranno eventi ed iniziative organizzate da varie associazioni del territorio sotto il patrocinio del Comune di Prato. Le associazioni coinvolte nel calendario del Capodanno cinese 2020 sono Dryphoto Arte contemporanea, Viaggi e Scoperte , Chi-Na, Circolo Curiel e Punto Luce - Save the Children Prato.



Il 31 gennaio alle 21,15 al Pecci Cinema anteprima del film “Il Drago di Romagna”, primo docufilm sul gioco del Mah Jong in Italia frutto di una co-produzione italo cinese. Sabato 1 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17 la prima Sfilata del dragone” nella zona industriale di Tavola- Macrolotto 1-Iolo: partenza ore 9 da via Toscana. Dalle 15,30 al circolo Curiel di via Filzi 39|m “La Tombola del Dragone” del circolo Curiel”. La seconda sfilata da via Pistoiese a piazza del Comune sarà domenica 2 febbraio, partenza alle 9,30 e arrivo alle 11,30.