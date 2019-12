Cento studenti a lezione d’impresa borsa di studio di 2.000 euro

PRATO. Cento studenti delle superiori di Prato potranno realizzare il sogno di avviare un’impresa di successo con alla base l’etica del lavoro: di età tra i 16 e i 18 anni, saranno i protagonisti del Programma Eye – Ethics and Young Entrepreneurs che giunge nel 2020 a Prato alla nona edizione con l’organizzazione dell’Associazione Toscana Ricerca e Studio Artes col Comune di Prato. . Per la prima volta gli studenti del Convitto Nazionale Statale Cicognini si affiancano ai colleghi dell’Istituto Dagomari, del Gramsci-Keynes e del liceo Livi.



Tra le novità di questa edizione c’è una borsa di studio di 2.000 euro assegnata dalla famiglia in memoria di Vittorio Malerba, studente del Convitto Cicognini scomparso nel 1969 a soli 15 anni.



Inoltre, visto il successo delle scorse edizioni e la riuscita anche europea di un progetto nato e cresciuto a Prato – annuncia l’assessore ai servizi per i cittadini, patrimonio, turismo e progetti startup Lorenzo Marchi – la giunta comunale ha previsto la realizzazione del progetto Eye non più per un solo anno, ma per il triennio 2020-2022: «Sono orgoglioso dell’evoluzione di un progetto di cui ho visto il nascere e che ho contribuito a sostenere negli anni: è importante per i giovani avere un opportunità come questa, che incarna perfettamente le caratteristiche della città di Prato e dei suoi imprenditori».In parallelo agli studi, i ragazzi impareranno a dare vita a un’idea imprenditoriale in maniera concreta e reale. A partire dal profilo ideale del giovane imprenditore europeo, i giovani seguiranno un programma di formazione in 12 step che li condurrà a sviluppare, lavorando in team, le loro idee di impresa.Le migliori idee progettate dagli studenti pratesi saranno presentate da loro stessi in una gara di idee di impresa di fronte a una giuria di esperti. La proposta giudicata più meritevole, concreta e realizzabile, sarà premiata con un trofeo e i migliori studenti potranno approfondire la loro idea di impresa attraverso un follow up insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni. Questo li potrà portare fino alla creazione concreta di startup e di nuove imprese giovanili. —BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.