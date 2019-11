Sugli autobus i pensieri di Natale di 3.000 alunni

PRATO. Può esserci la frase più profonda, quella più divertente o più seria. I bambini scrivono in classe, gli adulti leggono sugli autobus. E sui mezzi pubblici gli adulti riconosceranno magari la riflessione dal piccolo di famiglia. Tutti ispirati dalla magia del Natale, visto con gli occhi di oltre tremila studenti di seconda e terza elementare. Pensieri e parole che da metà dicembre viaggeranno a bordo degli autobus della Cap grazie al concorso “Pensiero di Natale” promosso dalla cooperativa autotrasporti pratese, in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa di cui è media partner Il Tirreno, è partita già con il piede giusto a fine settembre, quando è stata presentata ai presidi di Prato e provincia: ad aderire finora sono state 150 classi di scuole statali e paritarie, sulla scia dell’esperienza positiva a Livorno, Pisa, Lucca e Massa dove è presente la Ctt Nord (l’azienda di Tpl della Toscana nord occidentale di cui la pratese Cap è socia).

La formula si replica dunque a Prato dove oltre tremila alunni sono pronti a esercitarsi in classe per comporre i propri pensieri ispirati al Natale: quelli ritenuti più “significativi” da un’apposita giuria andranno a tappezzare i vetri dei mezzi pubblici dal 10 dicembre. «Come sempre le nostre scuole dimostrano attenzione per i progetti che hanno il pregio di far riflettere i bambini», sottolinea l’assessora alla pubblica istruzione Ilaria Santi. Le classi partecipano inviando brevi elaborati (non oltre 150 caratteri) sotto la guida delle maestre che potranno decidere se selezionare due o tre frasi o inviarle tutte entro il 26 novembre (allegando una foto della classe), all’indirizzo natale@capautolinee.it. I messaggi e le foto delle classi saranno pubblicati sul Tirreno. La collaborazione fra scuole e Cap proseguirà nel 2020 con altre due iniziative per avvicinare le giovani generazioni ai mezzi pubblici, come “Fermata Bus” e “Amico Bus”. «Progetti come questi servono a incentivare gli spostamenti sostenibili», fa notare l’assessora alla mobilità Flora Leoni. Nei giorni di festa sarà bello per i bimbi riconoscere sui bus le loro frasi e quelle scritte dai compagni. Come in una caccia al tesoro.

«La scuola esce dalle quattro mura e si apre alla cittadinanza», sottolinea Simona Guarducci dell’ufficio scolastico. Dal canto suo, la Cap rinnova con queste iniziative il suo legame forte con il territorio. Un sentimento che passa anche dal rapporto con le scuole. «Sono progetti che entrano nelle famiglie pratesi, non sono iniziative spot ma frutto di una collaborazione strutturata», ricorda il presidente Giuseppe Gori. Il vicedirettore Federico Toscano aggiunge che «a tutte le classi saranno regalati titoli di viaggio per le uscite didattiche».



Bambini e maestre riceveranno buoni sconti spendibili in vari negozi (edicola La Castellina, Bruschi non solo cartoleria, libreria Gori, Città del Sole, Mattoncini, Book Seller, Minimoda, Primigi Store, Benedetton, Liquirizia, Coppini). Le classi selezionate avranno inoltre buoni spesa e due ingressi omaggio al Pecci, Museo del Tessuto e Pretorio. Il Museo Materia di Cantagallo, Musei diocesani e Pretorio offriranno anche visite guidate.