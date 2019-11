Scatta l'allerta arancione, occhio ai sottopassi

PRATO. Scatta l'allerta arancione per rischio idrogeologico nella zona del Comune di Prato dalla mezzanotte di oggi, giovedì 7 fino alle 13 di domani. Questa la previsione dell'ultimo bollettino del Centro funzionale regionale. Il rischio idrogeologico passerà poi da arancione a giallo dalle 13 di domani fino alla mezzanotte successiva. Previsto anche rischio "forti temporali" dalla mezzanotte per tutto il giorno di venerdì 8.

Sulla nostra Regione è atteso infatti un peggioramento delle condizioni meteo fin dalle prossime ore di oggi, giovedì 7 con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Nel corso della notte e della giornata di domani, venerdì 8, le perturbazioni tenderanno ad estendersi interessando anche le altre zone di allerta della Toscana. Nel corso delle prime ore di domani venerdì 8 i rovesci più intensi si trasferiranno sul centro della Regione con conseguente miglioramento sulle zone settentrionali.

Dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani a Prato sono attesi fino a 30-40 millimetri di pioggia.

Come ormai di prassi il sistema cittadino di Protezione civile assumerà fin dalla tarda serata di oggi, giovedì 7, il proprio livello operativo di “Attenzione” e resterà tale fino al termine dello stato di criticità dichiarato (quindi fino al termine della criticità "Gialla", cioè fino alla mezzanotte di domani. L’eventuale verificarsi dei fenomeni previsti dal Centro Funzionale potrebbe comportare problemi di diverso genere.

Intense precipitazioni temporalesche con conseguenti cumulati al suolo estremamente concentrati potrebbero condurre ad una repentina saturazione delle condotte fognarie con impossibilità di smaltimento immediato delle acque superficiali; in questo caso si potrebbero registrare allagamenti momentanei di zone particolarmente “depresse” primi fra tutti i sottopassi stradali e alcuni tratti di viabilità. In tal caso si raccomanda di prestare la massima attenzione nell’avvicinarsi a questi tratti stradali. Rispettate scrupolosamente gli eventuali segnali di divieto che dovessero attivarsi in caso di parziale allagamento dei sottopassi (localizzati su tutta la rete stradale principale) e utilizzate sempre le rotatorie soprastanti.

Contrariamente, prolungati periodi di pioggia (come accaduto in modo praticamente continuativo dal 2 al 6 novembre) condurrebbero ad un incremento dei livelli di tutti i corsi d’acqua cittadini. In particolari condizioni tale innalzamento potrebbe risultare estremamente repentino (martedì scorso, 5 novembre, come da aggiornamenti in tempo reale, l’Ombrone alla Stazione di Pontelungo, si è innalzato di oltre 170 cm in meno di mezz’ora).

In base a quanto sopra si fa presente che tutti i tecnici del Centro Situazioni effettueranno un costante e continuo monitoraggio dell’evolversi della situazione meteo in atto e si manterranno in stretto collegamento con il Centro Funzionale al fine di poter disporre di tutte le previsioni più aggiornate. Saranno possibili aggiornamenti della presente sul sito della protezione civile www.protezionecivile.comune.prato.it