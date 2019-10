Si schianta in moto contro un'auto, bloccato il viale Borgo Valsugana

PRATO. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito seriamente questa mattina, 24 ottobre, nello scontro tra una moto e un'auto sul viale Borgo Valsugana, all'altezza del parcheggio del Liceo Copernico. L'incidente è accaduto alle 7,20 e la peggio è toccata al motociclista, che si è scontrato con l'auto ed è rimasto incastrato tra la vettura e una fossetta del cantiere per la posa dei cavi in fibra ottica. Per questo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che lo hanno estratto. Era stato allertato anche l'elisoccorso, ma non ce n'è stato bisogno. Sul posto due ambulanze della Pubblica Assistenza (che hanno soccorso il motociclista in codice giallo e il conducente dell'auto ferito lievemente) e la polizia municipale, che oltre a effettuare i rilievi dell'incidente ha regolato il traffico. La circolazione è rimasta bloccata per circa mezz'ora in coincidenza con l'afflusso degli studenti e dei docenti del Liceo Copernico.