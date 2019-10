Grave motociclista caduto di notte sulla 325

PRATO. Incidente sulla strada regionale 325 nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre. Un uomo di 52 anni in sella alla sua moto Harley-Davidson, all’altezza della frazione di Gamberame, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. L’impatto è avvenuto, per cause ancora da accertare, poco dopo l’una di notte ed è stato di molto violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prato per effettuare i rilievi e i sanitari del 118 per prestare soccorso all’uomo, residente a Vaiano. Il ferito è stato poi trasportato in codice rosso, data la gravità della caduta, all’ospedale Santo Stefano dove si trova in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco di Prato, che sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada dopo uno sversamento dovuto al sinistro.