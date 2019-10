Sedicenne scappa da casa, l'appello della madre

PRATO. Un ragazzo di sedici anni, Ernesto Diaz, che abita a Usella, nel comune di Cantagallo, si è allontanato da casa ieri, 21 ottobre. I familiari, in ansia per il giovane, hanno rivolto un appello attraverso Facebook per chiedere di fare girare il post dove c'è la foto del ragazzo e hanno autorizzato la diffusione della foto, oltre a rivolgersi alla redazione della trasmissione "Chi l'ha visto" e a denunciare la scomparsa ai carabinieri. In realtà si tratta di un allontanamento volontario.

La madre ritiene che il sedicenne sia partito in treno dalla stazione di Prato. Il cellulare del telefono è acceso ma la madre non è riuscita a contattarlo e successivamente è stato spento. Dalle immagini delle telecamere visionate dai carabinieri, il sedicenne avrebbe preso un treno diretto a Bologna. Nel pomeriggio il suo telefono sarebbe stato localizzato alla stazione ferroviaria di Voghera, dove era in compagnia di una ragazza conosciuta in crociera. Ma quando la ragazza è stata chiamata dai carabinieri il ragazzo si è allontanato e da allora non ha più fatto avere sue notizie.

Questa la descrizione del ragazzo. L'ultima volta che è stato visto portava maglione viola e verde, pantaloni scuri e scarpe nike bianche. «Aiutateci - si legge nell'appello diffuso dalla madre - e se avete informazioni telefonate al 3803425922 oppure 3319145972, oppure 112 carabinieri. Grazie».