"Polvere di stelle" raccoglie 3.600 euro per la Fondazione San Niccolò

PRATO. Polvere di stelle ha fatto sfilare, nello splendido refettorio grande di San Niccolò, 100 bambini per la quinta edizione del Kids fashion Show. L'appuntamento ha visto come protagonisti i più piccoli che si sono alternati in maniera giocosa e divertente in passerella con le nuove collezioni di scarpe e abbigliamento, adatte a loro. Il negozio Liquirizia, che ha organizzato la manifestazione, con direttore artistico Arianna Bini e la partecipazione di Bolognini, Eliograf, Giardino delle Fate, San Niccolò Eventi, Eventi e Cucina, Bianconiglio, Pielle Vernici e studio Bassarelli, ha consegnato alla Fondazione del Conservatorio 3.600 euro raccolti grazie al contributo di tutti i partecipanti.

"E' stata un'edizione particolare - spiega il presidente della Fondazione S.Niccolò, Guido Giovannelli - che unisce la storia di questo luogo con i più piccoli e le loro famiglie. Questa iniziativa conferma che bisogna trovare il modo di rialzarsi dopo un momento negativo e la forza del messaggio viene testimoniato proprio dalla durata perchè l'appuntamento è nato dopo quello che era successo alle mura del nostro conservatorio e continua ad essere un momento importante che unisce le famiglie e i bambini ".

"Prato è la città dei bambini e per questo l'Unicef ci ha dato la possibilità di spiegarlo -dice il sindaco di Prato, Matteo Biffoni - ringrazio Sandra di “Liquirizia” per averlo ricordato a tutti durante la bella sfilata e questa iniziativa è un modo per aiutare le bellezze della nostra comunità come San Niccolò e farle conoscere alle famiglie"