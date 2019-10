Cinese aggredito e rapinato, arrestato uno dei banditi

Prato, la polizia ha rintracciato uno dei nordafricani in via Ciliani. Con sè aveva ancora i soldi e le chiavi dell'auto dell'orientale

PRATO. Un cinese di 45 anni è stato rapinato la notte di lunedì 22 in via Baracca da un gruppo di cittadini stranieri. La vittima ha contattato la polizia per riferire di essere stato avvicinato da tre persone, probabilmente nordafricani, col volto parzialmente coperto dai cappucci delle felpe. I tre aggressori hanno spruzzato al volto del cinese una sostanza urticante e poi lo hanno colpito con calci e pugni. Uno dei due gli ha preso diverse banconote da 50 euro per circa 600 euro, oltre alle chiavi della auto ed alcuni effetti personali.

Subito dopo i tre malfattori sono fuggiti inseguiti dalla stessa vittima e dai suoi due figli intervenuti sul posto. Una volante della polizia ha rintracciato in via Ciliani una persona che corrispondeva alla descrizione raccolta dal cinese. Il marocchino, 21 anni, è stato perquisito e trovato in possesso delle banconote appena rapinate e di un mazzo di chiavi di un'auto parcheggiata poco distante e ritrovata dalla polizia. All'interno dell'auto è stata trovata una felpa probabilmente utilizzata da uno dei complici. L'auto è stata sequestrata per proseguire gli accertamenti tecnici collegati alla rapina. La vittima è stata medicata al pronto soccorso con prognosi di 7 giorni per una contusione alla testa. Il marocchino è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e accompagnato nel carcere della Dogaia.